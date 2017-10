Setka Stelmetu przed weekendem – Woods osamotniony

Przy pełnej koncentracji od początku Stelmet mógłby rzucić i 150 punktów. Mistrzowie rozbili AZS Koszalin 102:79, a James Florence zdobył 24 punkty.

Stelmet, jak to Stelmet w PLK, potrzebował kwarty, by obudzić się i zacząć grać na przyzwoitym poziomie. AZS ładnie biegał do szybkiego ataku, z ławki efektowną racę wystrzelił Jakub Dłoniak (8 pkt. z rzędu) i „na dobry wieczór” zrobiło się 20:14 dla gości z Koszalina.

Dzięki świetnej grze Przemysława Zamojskiego (11 pkt. w I kwarcie) Stelmet po 10 minutach przegrywał jednak tylko 23:24.

W drugiej kwarcie strefowa obrona Stelmetu na całym boisku okazała się już zaporą nie do przejścia dla AZS. W ataku hasał najsprytniejszy James Florence (24 pkt., 5 as., 3 przechwyty), skuteczność (2 trójki z rzędu) pokazał Armani Moore i mistrzowie Polski zaczęli potwierdzać, że są zespołem o kilka klas lepszym. A koszalinianie mieli coraz większe problemy z powrotem do obrony w przyzwoitym tempie.

Po serii 16:2 i kwarcie wygranej przez gospodarzy aż 33:11, na przerwę w Zielonej Górze schodzono przy wyniku 56:35.

Druga połowa była już dość swobodną wymianą ciosów w wykonaniu drużyn zdających sobie sprawę z końcowego wyniku spotkania. Dobrej gry było już niewiele, a jak się Stelmet na chwilę zagapił, to AZS potrafił jeszcze zaliczyć fragment 13:0.

Qyntel Woods zdobył tylko 9 punktów (4-13 z gry) i miał 4 asysty. Z pewnością byłby dużo bardziej efektywny, gdyby zespół miał dla niego jakąś taktykę. Amerykanin wielokrotnie szamotał się w ataku i rzucał w ostatnich sekundach akcji. Aż prosiło się (słusznie zauważał to komentujący Tomasz Jankowski), by pomóc mu jakimiś ustawionymi zagrywkami na grę tyłem do kosza.

Niezależnie od tego, AZS wrócił w piątek do obrony tak złej, że nie miałby szans w meczu nawet z gorszym rywalem od Stelmetu. Gospodarze wypełnili swój obowiązek – rozbili na własnym parkiecie słabiutkiego rywala. Setny punkt dla zielonogórzan zdobył Zamojski, najlepszy zawodnik tego spotkania.

TS

