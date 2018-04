Sezon Euroligi dla CSKA – znamy pary playoff

Rewelacja rozgrywek Żalgiris Kowno w najciekawszej parze zmierzy się z Olympiakosem Pireus. W fazie pucharowej dojdzie też do starcia wielkich potęg z Madrytu i Aten.

Ósemka najlepszych klubowych drużyn Europy znana była już przed ostatnią kolejką, jednak nie wszyscy znali jeszcze miejsca w rozstawieniu. W piątkowych meczach Baskonia pokonała Maccabi Tel Aviv 87:84, dzięki czemu zajęła siódme miejsce. Real Madryt „planowo” ograł niemieckie Brose Bamberg 106:96, kończąc sezon na 5. pozycji.

Obrońcy tytułu – Fenerbahce zmierzą się w serii z Baskonią, dojdzie też to rosyjskich derbów CSKA – Chimki. Szykują się rewelacyjne serie.

W playoff Euroligi nie zobaczymy niestety żadnego polskiego zawodnika, choć zabrakło całkiem niewiele. Adam Waczyński, jedyny Polak w elitarnym gronie, razem z Unicają Malaga, zajął 9 miejsce w stawce 16 zespołów, notując bardzo udany sezon.

Następna runda rozpocznie się 17 kwietnia i będzie rozgrywana według zasady „best of five”, czyli do 3 zwycięstw. Na pierwszym miejscu w poniższym rozkładzie podane są zespoły z przewagą własnego parkietu. Zwycięzcy wszystkich zagrają turniej Final Four w maju w Belgradzie.

CSKA Moskwa – Chimki Moskwa

Fenerbahce Stambuł – Baskonia Vitoria

Olympiacos Pireus – Żalgiris Kowno

Panathinaikos – Real Madryt

