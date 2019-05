Sezon w pigułce – z czego zapamiętamy AZS Koszalin?

Fatalny początek, udane powroty weteranów, obowiązkowa zmiana trenera w trakcie sezonu. Transfery z Serbii i transfery z muzeum. AZS Koszalin, jak co roku, był drużyną trochę inną niż wszystkie.

Z czego zapamiętamy sezon AZS-u Koszalin?

– z podtrzymania tradycji zwalniania trenera w trakcie każdych rozgrywek,

– z wielkiego bałaganu organizacyjno-finansowego,

– z utrzymania po tragicznym początku,

– ze zwycięstwa we Włocławku i Bartosza Bochno mordującego Anwil,

– z nadspodziewanie udanego powrotu Qyntela Woodsa

– ze sprowadzenia najgorszego zagranicznego rozgrywajacego ostatnich lat – Aleksandara Radulovicia









– z żelaznych płuc Toreya Thomasa,

– z obiecujących wejść Marka Zywerta

– z odkopania Alana Czujkowskiego,

– ze świetnego meczu ze Startem Lublin,

– z udanej misji ratunkowej Marka Łukomskiego,

– z kontrowersyjnej końcówki w meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza,

– z odkurzenia Drew Brandona,

– z kompromitującego ostatniego występu z Treflem,

– z fakultatywnej wycieczki lotniczej do Krosna.

GS, TS

