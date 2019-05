Sezon w pigułce – z czego zapamiętamy Polpharmę?

Wielkie przyspieszenie, mnóstwo punktów i słabiutka obrona. Odkrycie Justina Bibbinsa, postęp Daniela Gołębiowskiego i jeszcze jeden wielki mecz Michael Hicksa. Drużyna Artura Gronka zyskała dużo sympatii kibiców.

Z czego zapamiętamy sezon Polpharmy Starogard Gdański?

– z przyspieszenia gry i zasady 8 sekund lub mniej,

– z grubaśnego, ale ciekawego wywiadu o wszystkim Artura Gronka z Piotrem Alabrudzińskim,

– z udanego powrotu na ławkę trenerska Artura Gronka,

– ze 175 centymetrowego strusia Pędziwiatra – Justina Bibbinsa,

– ze smutnej zapowiedzi o rezygnacji Polpharmy ze sponsoringu w 2020 roku,

– z postępów Daniela Gołębiowskiego,

– z szalonego meczu ataku we Włocławku,

– potężnych· z bloków Adama Kempa,

– z kolejnej edycji strojów z rękawkami,

– z głębokiego kryzysu na początku roku,

– z lewej ręki, trójek i koczka Tre Busseya,

– z szalonej trójki na zwycięstwo Kacpra Młynarskiego z Anwilem,

– z odkrycia na nowo Pawła Dzierżaka,

– z kibolskich wybryków po meczu z Kingiem Szczecin,

– z wielkiego meczu Michaela Hicksa przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń,

– z braku transferów w trakcie sezonu,

– z pływającego ataku i kulawej obrony,

– z całkiem przyzwoitego 9. miejsca.

GS

