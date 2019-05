Sezon w pigułce – z czego zapamiętamy Spójnię Stargard?

Wielka karuzela transferowa, świetne występy Amerykanów, głośna publika i tweet, który przeszedł do legendy. Z czego jeszcze zapamiętamy sezon beniaminka?

Z czego zapamiętamy sezon Spójni Stargard?

– z rekordowej liczby przeprowadzonych transferów,

– ze świetnej atmosfery na hali w Stargardzie,

– z aksamitnego głosu lektora w skrótach produkcji SpójniaTV,

– z wbijania się pod kosz Marcina Dymały,

– z powrotu do żywych Piotra Pamuły,

– a wcześniej jego niepowtarzalnego tweeta:

Dawno zapomniane uczucie….. wypłata !!!!!😀😀 — Piotr Pamuła (@ppamula10) September 10, 2018

– z wczesnego pożegnania z Anthonym Hickeyem,

– z udanej misji ratunkowej Kamila Piechuckiego

– z żarcików na konferencjach prasowych,

– medialnych pomyłek Stargardu ze Starogardem,









– za zatrudnienia centra Norbertasa Gigi, który okazał się rzucającym,

– z wirtuozów basketu w rodzaju Alberta Owensa,

– z rąk do kostek Jimmy’ego Taylora,

– z brawurowych testów zawodnika z 3. ligi japońskiej,

– z białych krzeseł z jadalni obok parkietu,

– z sensacyjnej wygranej we Włocławku,

– z liderowania Roda Camphora,

– z „prawie triple double” Tweety’ego Cartera

– z zajęcia 13. miejsca i utrzymania w PLK.

GS, TS

