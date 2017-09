Sezon wreszcie ruszył – Michael Hicks już w gazie!

Amerykanin z polskim paszportem zdobył 26 punktów dla R8 Basket Kraków, które pokonało KK Warszawa 84:58. Na inaugurację I ligi zwyciężyły też Spójnia i GKS Tychy.

R8 Basket, beniaminek, który chce wziąć I ligę szturmem, jakoś wyjątkowo się przed sezonem nie wzmocnił, ale już skład z II ligi plus Michael Hicks i Jakub Dłuski, stawia go w gronie potencjalnie najlepszych zespołów. Z innymi beniaminkiem, KK Warszawa, miał w sobotę tylko przejściowe problemy.

Krakowianie zaczęli mocno, przed przerwą mieli już ponad 20 punktów przewagi, ale w trzeciej kwarcie goście zdołali zmniejszyć straty do dwóch „oczek” (51:49 w 26. minucie). Marcin Malczyk i Michał Kwiatkowski zapewnili jednak R8 trochę spokoju w końcówce kwarty, a w ostatniej był już pogrom – 23:5.

Najwięcej punktów dla wygranych rzucił Hicks – 26. Amerykanin miał 10/18 z gry. Po 13 „oczek” dodali Kwiatkowski i Jakub Dłuski, a Malczyk zdobył 10, miał 9 zbiórek i 7 przechwytów. Jeśli oczywiście wierzyć statystykom, bo pierwszy dzień rozgrywek nie był dla systemu udany – w kilku meczach zdarzały się błędy, nie wiadomo było kto i jakim wynikiem wygrał.

Swoje mecze wygrały też inne potencjalnie czołowe zespoły – Spójnia (85:65 z Pruszkowem) oraz GKS Tychy (81:72, ale po walce w Tarnobrzegu). Ciekawie było też w Kutnie, gdzie Polfarmex pewnie pokonał Śląsk Wrocław (86:74).

Wyniki 1. kolejki I ligi:

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Sokół Łańcut 75:80

Polfarmex Kutno – Śląsk Wrocław 86:74

Pogoń Prudnik – SKK Siedlce 76:64

Siarka Tarnobrzeg – GKS Tychy 72:81

Spójnia Stargard – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 85:65

R8 Basket Kraków – KK Warszawa 84:58

Energa Kotwica Kołobrzeg – Biofarm Basket Poznań 49:69

Noteć Inowrocław – Jamalex Polonia 1912 Leszno – w niedzielę

Pauzuje: Enea Astoria Bydgoszcz.

