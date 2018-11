Shane Richards – Spójnia z nowym żądłem (WIDEO)

Klasyczny strzelec, specjalizujący się w rzutach z dystansu, ostatnio grał na parkietach G League. Amerykanin Shane Richards został nowym zawodnikiem Spójni Stargard.

Nowojorczyk Shane Richards (24 lata, 196 cm) to absolwent uczelni Manhattan, grający na pozycjach 3 i 2, który w NCAA spędził pełne 4 sezony. W trakcie ostatnich rozgrywek spędzał na boisku po aż 36 minut na mecz, notował 17.2 punktu, 3.8 zbiórki o raz 1.7 asysty.

Główną specjalizacją Richardsa są rzuty z dystansu, w całej karierze akademickiej notował średnio ponad 6 prób na mecz (na łącznie ok. 8 rzutów), trafiając ze skutecznością 39%, choć miał też sezony powyżej 40%.

W minionym sezonie występował na parkietach G League, w barwach Rio Grande Valley Vipers, którzy są zespołem filialnym Houston Rockets. Wystąpił w 32 spotkaniach, zwykle w roli rezerwowego. Przez średnio 14 minut notował 6.2 punktu na mecz, trafiał dobre 40.3 % trójek.

Umiejętność zdobywania punktów przez nowego Amerykanina ma pomóc w odciążeniu Anthony’ego Hickeya, który na dziś (średnia 22.7 pkt.) jest najlepszym strzelcem PLK. I jest to kolejne wzmocnienie Spójni – kilka dni temu beniaminek ekstraklasy ogłosił pozyskanie litewskiego podkoszowego Norbertasa Gigi.

