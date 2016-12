Shaq Attack odlany w brązie

Półtonowy posąg przedstawiający Shaquille’a O’Neala pod koniec marca zostanie uroczyście odsłonięty pod halą Staples Center w Los Angeles.

Jak odwrócić uwagę fanów od fatalnej serii 1-10? Ano najlepiej powspominać stare dobre czasy. Los Angeles Lakers właśnie zaplanowali znakomitą ku temu okazję i we wtorek oficjalnie poinformowali o zaplanowanym na 24 marca uroczystym odsłonięciu odlanego w brązie pomnika prezentującego sylwetkę Shaquille’a O’Neala.

Monument mierzyć będzie około 275 centymetrów, a jego waga wyniesie jakieś 544 kilogramy – parametry nieco wygórowane, ale idealnie pasujące do postury i stylu gry legendarnego środkowego. Totem stanie na słynnym Placu Gwiazd (Star Plaza) pod halą Staples Center, w towarzystwie figur przedstawiających podobizny innych klubowych gwiazd – Magica Johnsona, Kareema Abdul-Jabbara, Jerry’ego Westa oraz Chicka Hearna (a niebawem zapewne także świeżo upieczonego emeryta Kobego Bryanta).

Shaq uwieczniony zostanie w charakterystycznej dla siebie pozie imitującej jego firmowe zagranie, czyli potężny wsad wykonany oburącz, powszechnie znany jako budzący postrach w całej lidze „Shaq Attack”. Figura zainstalowana zostanie na wysokości 3 metrów nad ziemią, a konstrukcją ma łączyć się z gmachem hali. Publiczna ceremonia jej odsłonięcia poprzedzi zaplanowany na ten dzień mecz z Minnesota Timberwolves.

Uhonorowanie w ten sposób jednego z najlepszych centrów w historii koszykówki chyba nikogo nie dziwi. Shaq spędził w barwach Lakers 8 sezonów (1996-2004) i wywalczył dla nich trzy tytuły mistrzowskie. Przy tej okazji trzykrotnie wybierany był MVP finałów a raz – w 2000 roku – także sezonu regularnego.

Jako zawodnik klubu z Kalifornii 7 razy wystąpił w Meczu Gwiazd (w sumie w całej karierze 15) i dwukrotnie został wybrany jego najlepszym graczem (2000 i 2004; potem także w 2009 w barwach Phoenix Suns). W 2000 roku zgarnął też koronę króla strzelców.

Przez 8 lat gry dla „Jeziorowców” osiągnął średnie na poziomie 27 pkt., 11,8 zb., 3,1 as. oraz 2,5 bl. Na kartach historii klubu zapisał się jako 2. najskuteczniejszy (57,5 proc. z gry), 2. blokujący (1278 bl.), 6. zbierający (6090 zb.) i 7. strzelec (13895 pkt.). Od 2 kwietnia 2013 roku jego koszulka meczowa z numerem 34 powiewa pod kopułą hali Staples Center, a w minione wakacje został włączony do Koszykarskiej Galerii Sław.

