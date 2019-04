Shawn King – król zbiórek ze Stali

Lata mijają, a on wciąż rządzi pod tablicami. Shawn King jako jedyny gracz PLK w tym sezonie zanotował dwucyfrową średnią zbiórek (11.1) na mecz. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji – Aaron Cel – znalazł się na 6. miejscu.

1. Shawn King (Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.) śr. 11,10

Drugi sezon Shawna Kinga (37 lat, 208 cm) w PLK i drugi raz jako jedyny gracz w lidze kończy sezon ze średnią zbiórek powyżej 10.

Środkowy Arged BMSlam Stali najlepiej w PLK zbiera i w ataku (4,1) i w obronie (7,0). Jego łupem padało aż 29,1% wszystkich zbiórek, jakie miały miejsce w trakcie jego pobytu na parkiecie. Między nim, a drugi w tym względzie Milanem Milovanoviciem – 22,1%, jest przepaść. Shawn aż 16 razy kończył spotkanie z 10 i więcej zbiórkami na koncie. Jego rekord to 17, w ostatnim meczu z Anwilem, jednak najwięcej zbiórek w jednym meczu uzbierał Milan Milovanović – 22.

2. Milan Milovanović (Trefl Sopot) śr. 8,81

3. Adam Kemp (Polpharma Starogard Gd.) śr. 8,30

4. Peter Alexis (Miasto Szkła Krosno) śr. 7,31

5. Cleveland Melvin (MKS Dąbrowa Górnicza) śr. 6,83

6. Aaron Cel (Polski Cukier Toruń) śr. 6,41

7. Devonte Upson (TBV Start Lublin) śr. 6,40

8. Grzegorz Surmacz (AZS Koszalin) śr. 6,37

9. Damonte Dodd (GTK Gliwice) śr. 6,27

10. Martynas Sajus (King Szczecin) śr. 6,17

