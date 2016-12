Shawn King – nowy król pod obręczą

Rekordzista zbiórek VTB zaczyna dominować pod koszami PLK. Już jest najlepszym strzelcem Stali, czołowym zbierającym ligi, nikt nie ma wyższego evalu niż on.

PLK, Euroliga, NBA – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

W czwartkowym meczu z Energą Czarnymi Słupsk, który ostrowianie wygrali 80:76 i było to ich piąte zwycięstwo z rzędu, Shawn King zdobył 17 punktów i miał 13 zbiórek. Miał 4/8 z gry oraz 9/10 z wolnych. Środkowi rywali – David Kravish i Justin Jackson – w sumie zaliczyli 16 punktów i 9 zbiórek.

I to nie przypadek, bo King wyrasta na czołowego środkowego ligi obok Kirka Archibeque’a, Vladimira Dragicevicia, Josipa Sobina czy Brandona Petersona. Środkowy Stali zdobywa średnio po 12,9 punktu (56 proc. z gry) oraz 9,4 zbiórki – w tym drugim elemencie lepszy lidze jest od niego tylko Michael Fraser z Polfarmeksu, ale już pod względem evalu (19,6) King prowadzi przez Petersonem i Archibeqiem.

Jednak najważniejsze jest to, że Stal z Kingiem zaczęła wygrywać – od kiedy reprezentant Saint Vincent i Grenadyny jest w Ostrowie, zespół ma bilans 6-1, przegrał tylko po dogrywce w Krośnie. 34-letni środkowy o wzroście 208 cm jest dla Stali trochę jak amulet.

– Jest wysoki, silny, szybki, atletyczny – wszystko w stopniu wystarczającym, by bardzo dobrze grać w polskiej lidze – mówi trener Emil Rajković, który ściągnął Kinga do Ostrowa Wlkp. wykorzystując fakt, że w zespole BCM Gravelines-Dunkierka doświadczony środkowy się nie odnalazł.

– We Francji gra nastawiona jest na bieganie i skakanie, takie full time run and gun up tempo – wyjaśnia Rajković, a angielskich terminów tłumaczyć nie trzeba. – Ja Shawna od dawna miałem na oku, trudno nie interesować się graczem, który w VTB w Kalevie Tallin miał ostatnio po 14 punktów i 13 zbiórek – dodaje trener Stali.

King to zresztą rekordzista VTB pod względem zbiórek w jednym meczu – w ostatnim spotkaniu poprzedniego sezonu, przeciwko Smokom Mińsk, zebrał miał ich aż 25, z czego 10 w ataku. Jego rekord w PLK to na razie 18 przeciwko Miastu Szkła Krosno.

Stal z Kingiem jest obecnie jednym z najlepiej zbierających zespołów w lidze – ostrowianie zbierają 52,1 proc. możliwych piłek i w tej klasyfikacji są na czwartej pozycji po Polskim Cukrze, AZS i Stelmecie.

Przed nimi jednak kolejne mecze z Anwilem, Turowem, Stelmetem, Polskim Cukrem i Rosą – żeby już nie tylko wygrywać mecze, ale też sprawiać porządne niespodzianki, King musi zagrać jak podkoszowy król.

PLK, Euroliga, NBA – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

ŁC