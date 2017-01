Siarka kontra Start – mecz inny niż wszystkie!

Siarka w tym sezonie nie wygrała jeszcze u siebie, Start ani razu nie zwyciężył na wyjeździe. Nie ma wyjścia, ktoś się wreszcie przełamie. Oczekiwany przez miłośników PLK pojedynek – już w sobotę o godz. 18.

Celowo nie piszemy, że to mecz najgorszych drużyn w lidze, bo to miano w tym momencie należy się Polfarmeksowi Kutno. Start, od kiedy trenerem został David Dedek, ma bilans 3-5 – pokonywał m.in. Rosę i Trefla. Natomiast Siarka zdołała wygrać 2 z ostatnich 8 spotkań. Kilka dni temu, zaledwie sześcioma zawodnikami, do końca heroicznie walczyła o zwycięstwo w Gdyni.

Gwiazdy wyzdrowiały

W sobotę tarnobrzeżanie mają już zagrać w niemal pełnym składzie, tylko bez Jakuba Patoki. Wracają do gry Travis Releford i Brandon Brown – czołowi strzelcy ligi ze średnimi 16,5 oraz 15,2 punktu, którzy wraz z Krzysztofem Jakóbczykiem (12,9) tworzą nieobliczalny obwód, który stać na zdobycie ponad 50 punktów w meczu.

Pod koszem Siarki solidnie radzą sobie Zane Knowles i Tomasz Wojdyła, którzy razem zapewniają drużynie 22 punkty i 16 zbiórek. Sek w tym, że tarnobrzeżanie i tak są najgorszej zbierającym zespołem ligi. To właśnie ich podkoszowi będą mieli w sobotnim meczu spory problem z ograniczeniem gwiazd Startu.

Czwarty Amerykanin do kompletu

Bo jeśli siła Siarki jest na obwodzie, to lublinianie największe atuty mają na czwórce i piątce – Stefan Balmazović (16,3 punktu) oraz Brandon Peterson (14,6 punktu oraz 9,3 zbiórki) to gracze wyróżniający się w całej PLK na swoich pozycjach. Ostatnio, w wygranym meczu z Treflem, obaj zdobyli po 20 punktów.

Start w Tarnobrzegu będzie też mocniejszy na obwodzie, gdzie rotację poszerzy doświadczony rozgrywający Nick Covington. Obieżyświat, który fajerwerków nie odpala, ale może odciążyć Douga Wigginsa i umożliwić Nickowi Kellogowi grę na dwójce.

Mecz ma też kilka smaczków, bo przecież nowi w Siarce Grzegorz Małecki i Jan Grzeliński przyszli niedawno właśnie z Lublina, a odradzający się w Starcie Jakub Dłoniak grając w Tarnobrzegu był królem strzelców ligi.

Statystyki słabe, stawka duża

Możliwe, że obejrzymy mecz szybki i ofensywny – Siarka gra w czwartym najszybszym tempie w lidze (87,8 posiadania na mecz), Start pod tym względem jest ósmy (87,3). Obie drużyny są najgorsze w PLK pod względem efektywności obrony – Siarka jest na 16. pozycji (112,1 straconego punktu na 100 posiadań), Start jest ostatni (113,8).

W ataku jest nieznacznie lepiej, tutaj niewielką przewagę mają lublinianie.

Zwycięstwo ekipy Zbigniewa Pyszniaka sprawi, że na dole zrobi się ciasno. Siarka, Start i Polfarmex będą miały po trzy wygrane. Zwycięstwo Startu poprawi jego sytuację w rozgrywce o utrzymanie i jednocześnie zepchnie Siarkę na samo dno.

ŁC

