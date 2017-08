Siarka, Noteć i R8 – 10 meczów I ligi, których nie możesz przegapić!

Kraków chce przejść przez sezon bez porażki, Inowrocław będzie udowodniał, że miejsce w lidze mu się należy, a Siarka z Sokołem podtrzymają tradycję derbów Podkarpacia.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Sezon I ligi rozpocznie się 23 września. Wystąpi w niej 17 drużyn – do PLK awansuje, teoretycznie, jedna, a do II ligi spadną – znów teoretycznie – cztery.

Cały terminarz i system rozgrywek znajdziecie TUTAJ.

Wielkiego, pierwszoligowego basketu nie możemy się już doczekać, więc wybraliśmy 10 spotkań z pierwszej rundy, których przegapić po prostu nie można.

Oto one:

KK Warszawa – R8 Basket Kraków (1. kolejka, 23 września)

Drogę do Euroligi, która według zapowiedzi szefa klubu będzie wiodła m.in. przez najbliższy sezon bez porażki, krakowianie zaczną w stolicy. Największe media, piękna hala i zakochani w baskecie warszawscy fani gwarantują, że będzie to emocjonujące widowisko!

A tak na serio – starcie niedawnych drugoligowców da nam po prostu pierwszą odpowiedź na pytanie o siłę R8. No i weteran Michał Hlebowicki będzie miał okazję odwiedzić rzesze znajomych w Warszawie.

R8 Basket Kraków – Spójnia Stargard (2. kolejka, 30 września)

Dopiero druga kolejka, a już starcie najsilniejszych – jak się obecnie wydaje – drużyn na zapleczu PLK. Krzysztof Koziorowicz zbudował w Stargardzie naprawdę dobrą ekipę, taki Dawid Bręk może być najlepszą jedynką ligi i na pewno jest typem gracza, którego brakuje w Krakowie.

Śląsk Wrocław – Zetkama Doral Nysa Kłodzko (2. kolejka, 30 września)

Wrocławianie będą generalnie ciekawym zespołem do oglądania, głównie ze względu na szeroką grupę graczy, którzy ostatnio dominowali w rozgrywkach młodzieżowych. Ale ten mecz będzie wyjątkowy ze względu na przyjazd do Wrocławia Radosława Hyżego – trenera Nysy. Były koszykarz Śląska ma w tym klubie, w tej drużynie wielu znajomych, to może być fajny mecz z dużymi emocjami.

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Noteć Inowrocław (2. kolejka, 30 września)



Z pozoru nieciekawy, nijaki mecz – drużyna z najbrzydszą nazwą w lidze podejmuje spadkowicza, który wraca z dziką kartą. Jest tu jednak smaczek – jeden z trenerów Noteci pisał przecież na Twitterze, że to właśnie pruszkowski klub był najbardziej przeciwny powrotowi zespołu z Inowrocławia do I ligi. Obie drużyny będą chciały – muszą! – sobie wiele udowodnić.

Śląsk Wrocław – Spójnia Stargard (4. kolejka, 14 października)

To oczywiście stare dzieje, ale historia pojedynków tych zespołów na szczycie PLK była bardzo ciekawa – przecież dokładnie 20 lat temu Spójnia wyrzuciła Śląsk w półfinale play-off, choć po dwóch meczach we Wrocławiu przegrywała 0-2. Teraz to raczej stargardzianie powinni być lepszym zespołem i faworytem, ale drużyna Dominika Tomczyka może utrzeć im nosa.

Siarka Tarnobrzeg – Sokół Łańcut (5. kolejka, 18 października)

Derby Podkarpacia zyskują na statusie w polskim baskecie – przecież rywalizacje Sokoła z Miastem Szkła Krosno, czy też krośnieńskiej drużyny z Siarką naprawdę bywały w ostatnich latach interesujące. Dobrze, że tradycja zostanie podtrzymana, ciekawe, czy rozbity i budowany na nowo zespół z Tarnobrzega postawi się zawsze silnemu Sokołowi.

Kotwica Kołobrzeg – Sokół Łańcut (7. kolejka, 28 października)

W linii prostej to „tylko” 644 km, ale odległość „po trasie” to – w zależności od wariantu – już 800-950 km. W marcu Kotwica machnęła na to ręką, poleciała na Podkarpacie samolotem i ograła Sokoła w jego hali. Ciekawe, czy łańcucianie wpadną na podobny pomysł.

Polfarmex Kutno – Siarka Tarnobrzeg (8. kolejka, 4 listopada)

To będą koszykarskie Zaduszki! Pamiętacie te emocje z ostatniego grudnia? Siarka wygrała w Kutnie 76:74, w drugiej kwarcie miała niezapomniany zryw 17:0, szalał Krzysztof Jakóbczyk. A Dardan Berisha miał 0/10 za trzy. Tylko uwaga – „Żółw”, Tomasz Wojdyła, teraz zagra dla Polfarmeksu…

Śląsk Wrocław – Jamalex Polonia 1912 Leszno (12. kolejka, 25 listopada)

Kamil Chanas vs macierzysty klub – choćby dlatego mecz we Wrocławiu będzie wydarzeniem. Ale nie tylko – Polonia, ze względu na osobę trenera Łukasza Grudniewskiego, który w Śląsku zdobywał szkoleniowe szlify, zawsze będzie klubem bliskim wrocławskiemu. No i znów – liczymy na to, że we Wrocławiu wszystkim będzie się ciężko grało, nawet Polonii z ciekawym składem.

Noteć Inowrocław – Siarka Tarnobrzeg (12. kolejka, 25 listopada)

W tym przypadku mamy po prostu nadzieję, że za rok, może dwa, a najwyżej trzy, te drużyny spotkają się w PLK.

