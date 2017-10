Siarka zdobywa Kraków – R8 cienkie u siebie

27 punktów Jakuba Zalewskiego, 24 Piotra Niedźwiedzkiego i double-double Wiktora Sewioła – Siarka zagrała ofensywnie i skutecznie, zwyciężyła 88:72. Krakowianie znów przegrali mecz we własnej hali.

R8 Basket miało wziąć I ligę szturmem – przynajmniej tego oczekiwał jego szef Dominik Kotarba-Majkutewicz – tymczasem po czterech kolejkach ma bilans 2-2, a u siebie przegrywa i to wysoko. Spójnia zwyciężyła w Krakowie 88:71, Siarka wygrała 88:72. Oba spotkania były podobne – goście prowadzili od początku.

Siarka miała przewagę w każdym elemencie, ale chyba najbardziej w oczy rzucała się ta na deskach – tarnobrzeżanie zebrali aż 46 piłek, podczas gdy rywale tylko 33. Wiktor Sewioł zaliczył 11 zbiórek (i 14 punktów), po 9 mieli Piotr Niedźwiedzki (i 24 punkty) oraz Jakub Stanios (także 11 punktów i 7 asyst).

Goście prowadzili i przewagę utrzymywali, choć grali bardzo wąską rotacją – trener Arkadiusz Papka skorzystał z ośmiu graczy, ale pierwsza piątka grała przez 28-40 minut. R8 Basket nie potrafiło jednak tego wykorzystać.

Krakowianom brakowało siły pod koszem – kontuzjowany jest Jakub Dłuski, a 40-letni Michał Hlebowicki dopiero wrócił po kontuzji. Na deskach najbardziej aktywni byli Patryk Pełka i Wojciech Pisarczyk. Ale, generalnie, gra R8 ograniczała się do rzucającego co rusz Michaela Hicksa (28 punktów, 11/20 z gry), pod koniec dołączył się Jakub Załucki (15 punktów).

Ale Siarka i tak miała lepsze działa – aż 6 z 9 trójek trafił Jakub Zalewski, który skończył mecz z dorobkiem 27 punktów. Tarnobrzeżanie zaczęli sezon od dwóch porażek, ale już mają bilans 2-2 i po dołączeniu Zalewskiego mogą być groźni dla każdego.

ŁC