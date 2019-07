Siłacz pod koszem – Patryk Nowerski zostaje w Legii

Jeden z największych bicepsów w lidze wciąż będzie walczył pod koszami warszawskiej Legii. Patryk Nowerski, 27-letni środkowy, który ma za sobą dopiero 1 sezon w PLK, przedłużył właśnie kontrakt z zespołem ze stolicy.

Patryk Nowerski (27 lat, 205 cm) w poprzednim sezonie debiutował w barwach Legii Warszawa, ale także w ekstraklasie. W swojej karierze głównie grał na parkietach pierwszoligowych, przed przyjściem do Legii grał w Pogoni Prudnik i GKS-ie Tychy.

W minionych rozgrywkach był trzecim środkowym zespołu prowadzonego przez Tane Spaseva. Imponował siłą i tężyzną fizyczną, które jednak czasem przeszkadzała mu w próbach bardziej finezyjnej gry, a także powodowała problemy z faulami.

Na parkiecie spędzał średnio ponad 9 minut, a w tym czasie zdobywał 2,8 punktu (58% z gry) i zbierał 2,8 piłki. Swój najlepszy mecz Nowerski rozegrał w Sopocie, kiedy na parkiecie spędził ponad 27 minut i zanotował w tym czasie 8 punktów i 7 zbiórek. Również w czwartym meczu playoff przeciwko Arce Gdynia był jednym z kluczowych zawodników Legii.

W kolejnych rozgrywkach raczej nie ma co się spodziewać wielkiego wzrostu roli Nowerskiego w zespole. Po zakontraktowaniu Keanu Pindera można sądzić, że trener Spasev powieli zeszłoroczny schemat z trzema graczami na centrze, a tym trzecim będzie właśnie Patryk.

RW