Silas Melson – jakość Gonzagi w Polpharmie (WIDEO)

Rzucający obrońca po uczelni Gonzaga, Silas Melson, został nowym zawodnikiem Polpharmy. Amerykanin jest pierwszy obcokrajowcem w składzie zespołu ze Starogardu Gdańskiego.

Silas Melson (22 lata, 193 cm) to kolega ze studiów Przemysława Karnowskiego. Amerykanin spędził na uczelni Gonzaga 4 lata i w ostatnim swoim sezonie (2017/18) był podstawowym graczem rotacji – średnio 9,3 punktu, 3 zbiórki i 37% za 3 punkty w blisko 31 minut spędzanych na parkiecie.

Gonzaga w ostatnich latach „wyprodukowała” wielu ciekawych i bardzo dobrych graczy, jak choćby Domantasa Sabonisa, Zacha Collinsa, Kevina Pangosa czy Kyle’a Wiltjera. Z PLK także mamy dobry przykład, bowiem Gary Bell Jr, który grał w Tarnobrzegu i Radomiu, był jednym z czołowych rzucających obrońców ligi.

Melson w poprzednim sezonie szukał dla siebie miejsca w Grecji (GS Lavrio) i Izraelu (Hapoel Beer Sheva). W Hapoelu rozegrał 8 spotkań (ostatnie 16 lutego) i notował średnio 6,6 punktu i 1,6 zbiórki w 15 minut.

Melson ma być następcą Tre Busseya, który miał bardzo udany poprzedni sezon. Jest pierwszym zawodnikiem zagranicznym w składzie Polpharmy Starogard Gdański.

Amerykanin jest bardzo wszechstronnym graczem. Posiada przyzwoity rzut z dystansu, nie boi się penetracji i do tego jest dobrym obrońcą. Niezbyt dobrze za to zbiera i podaje, co każe sądzić, że raczej nie będzie grał na innych pozycjach niż dwójka.

Oprócz Melsona w składzie są także Daniel Gołębiowski, Paweł Dzierżak, Bartosz Jankowski, Maciej Bojanowski, Michał Kołodziej i Jakub Motylewski.

