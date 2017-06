Silna reprezentacja Asseco – znamy skład kadry B

Przemysław Żołnierewicz, Wojciech Czerlonko, Filip Put, Dariusz Wyka, Mikołaj Witliński – m.in. tych graczy wybrał do letniej gry w Chinach Przemysław Frasunkiewicz.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

To drugi sezon reprezentacji Polski B – projekt powstał rok temu, by dać szansę międzynarodowego ogrywania się graczom, który nie są jeszcze na tyle dobrzy, by grać w pierwszej reprezentacji, ale dają nadzieję, że w przyszłości do niej doskoczą.

Teraz, w porównaniu z 2016 rokiem, w kadrze B zajdą duże zmiany – trenerów Marka Łukomskiego i Artura Gronka zastąpią Przemysław Frasunkiewicz i Kamil Sadowski (obaj Asseco), a w gronie powołanych ostali się tylko dwaj gracze sprzed roku: Filip Matczak i Przemysław Żołnierewicz.

Oto 13 powołanych graczy:

Obwodowi: Filip Matczak, Jakub Schenk, Igor Wadowski, Filip Zegzuła.

Skrzydłowi: Przemysław Żołnierewicz, Jakub Karolak, Damian Jeszke, Wojciech Czerlonko, Maciej Bojanowski.

Podkoszowi: Mikołaj Witliński, Filip Put, Dariusz Wyka, Michał Marek.

Z naszych informacji wynika, że nie jest to zestaw ani pierwszego wyboru (kilku graczy odmówiło trenerom), ani ostateczny, bo być może dojdzie jeszcze do korekt. Wielu zmian nie należy się jednak spodziewać.

Widać, że Frasunkiewicz postawił na byłych, obecnych lub przyszłych graczy Asseco – licząc z Matczakiem, który odszedł w trakcie sezonu, oraz z Dariuszem Wyką, który właśnie przenosi się do Gdyni, jest ich aż sześciu. Generalnie tegoroczny skład jest też młodszy od poprzedniego – Łukomski miał przecież w składzie Michała Nowakowskiego czy Mateusza Bartosza.

Kadra B została wybrana w porozumieniu z selekcjonerem pierwszej reprezentacji, Mike Taylor omówił też założenia taktyczne, według których ma grać zespół Frasunkiewicza. W planach tradycyjnie jest wyjazd do Chin na mecze z podobnymi zespołami z Litwy, Chin czy USA.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>