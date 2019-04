Sixers mają awans – teraz czas na Raptors!

Koszykarze Philadelphia 76ers nie pozostawili złudzeń swoim rywalom i w piątym spotkaniu serii z Brooklyn Nets wygrali 122:100. W drugiej rundzie zagrają z Toronto Raptors, którzy dziś zakończyli swoją serię z Orlando Magic.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W piątym spotkaniu obyło się bez niespodzianki. Gospodarze już w pierwszej kwarcie zaznaczyli, kto będzie tego dnia rządził na parkiecie. Pierwsze 12 minut zawodnicy 76ers wygrali aż 32:16.

Przewaga tylko rosła. Na czwartą kwartę gospodarze wyszli z 31-punktowym prowadzeniem, a Brett Brown z dużym spokojem mógł oszczędzać swoich kluczowych graczy.

Joel Embiid, cały czas grający z nie do końca wyleczonym kolanem, w 20 minut zdobył 23 punkty i miał 13 zbiórek. 5 innych graczy 76ers zdobyło ponad 10 punktów, a w meczu wystąpiła cała meczowa trzynastka.

Po stronie Nets zawiedli liderzy – D’Angelo Russell zdobył zaledwie 8 punktów w 27 minut gry (3/16 z gry), a Spencer Dinwiddie z gry do kosza trafił zaledwie raz.

Zespół z Filadelfii tym samym kończy serię i już może przygotowywać się do pojedynku z Toronto Raptors, którzy dziś także zakończyli zmagania w I rundzie. Na własnym parkiecie pokonali 115:96.

W sezonie regularnym 3 z 4 meczów wygrał zespół z Kanady, który w tej serii będzie miał przewagę parkietu. Pierwszy mecz najprawdopodobniej już w nadchodzący weekend.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>