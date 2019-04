Sixers wyrównali – doskonały Jimmy Butler (WIDEO)

Po klęsce w pierwszym meczu, 76ers odpowiedzieli o wiele lepszą grą i zwycięstwem 94:89 nad Toronto Raptors. Jimmy Butler zdobył 30 punktów. Rywalizacja przy stanie 1-1 przeniesie się teraz do Filadelfii.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Kapitalny Kawhi Leonard i Pascal Siakam w pierwszym spotkaniu sprawili, że trochę zapomnieliśmy o potencjale, jaki mają w składzie Philadelphia 76ers.

Na drugie spotkanie zespół prowadzony przez Bretta Browna wyszedł z zupełnie innym nastawieniem, co pozwoliło im wygrać pierwszą kwartę aż 26:17. Do przerwy goście jeszcze powiększyli przewagę do 13 punktów.

Tym razem po stronie Raptors zawiodła ławka rezerwowych. Toronto z trójką Norman Powell, Serge Ibaka i Fred VanVleet na parkiecie było mocno na minusie (najmniej Ibaka, -12). Wyżej wspomniany tercet zdobył zaledwie 5 punktów.

Po przerwie liderzy Toronto mocno wzięli się do roboty, jednak nie przyniosło to pożądanego efektu w postaci zwycięstwa. Kawhi Leonard skończył z 35 punktami, Pascal Siakam z 21, a Kyle Lowery z 20.

Po stronie 76ers najlepszy tego dnia był Jimmy Butler, który skończył to spotkanie z 30 punktami i 11 zbiórkami. Butler był zdecydowanie dominującą postacią w ataku zespołu z Filadelfii – oddał o 11 rzutów więcej niż drugi w tym względzie gracz gości. Ben Simmons zrobił dużo dobrej roboty w obronie, utrudniając życie Leonardowi.

Znów ciche spotkanie zaliczył Joel Embiid, który nie potrafi sobie poradzić z Marciem Gasolem. Kameruńczyk zdobył 12 punktów trafiając zaledwie 2 rzuty z gry.

Dzięki wygranej 94:89, 76ers wyrównali stan rywalizacji na 1-1 i to oni teraz mają przewagę parkietu. Kolejne spotkanie w nocy z czwartku na piątek o 2:00 w Filadelfii.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>