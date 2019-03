Skandal dopingowy w PLK – Jakub Parzeński zawieszony?

Potwierdzają się plotki krążące po środowisku od kilkudziesięciu godzin – Jakub Parzeński, środkowy Anwilu wypożyczony obecnie do Radomia, w trakcie testów antydopingowych uzyskał wynik pozytywny i jest podejrzany o stosowanie niedozwolonego wspomagania.

Pogłoski o dopingowej wpadce środkowego HydroTrucka Radom pojawiły się w niedzielę. Jakub Parzeński nie wystąpił w meczu z Polskim Cukrem Toruń, a komentatorzy Polsatu Sport wyjątkowo enigmatycznie tłumaczyli jego nieobecność „powodami osobistymi”, które „mogą się przeciągnąć na cały sezon”.

W poniedziałek Łukasz Cegliński, dziennikarz Polsatu, potwierdził na Twitterze, że chodzi właśnie o podkoszowego, który niedawno przeniósł się z Anwilu Włocławek do Radomia, na wypożyczenie.

Jakub Parzeński z pozytywnym wynikiem badania antydopingowego. Niebawem oficjalne komunikaty w tej sprawie. Niestety… #plkpl — Łukasz Cegliński (@cegieu) March 4, 2019

Jakub Parzeński rozpoczął sezon w Anwilu Włocławek. W 8 meczach w PLK zdobył 13 punktów i miał 11 zbiórek. Uzbierał także aż 17 fauli. Nie zdobył zaufania Igora Milicicia, co było widać po minutach, jakie „Parzyk” dostawał od trenera. W poszukiwaniu większej roli i gry przeniósł się do, jeszcze wtedy, Rosy. Zaczął znakomicie, od dwóch double double, w tym jednym z 26 punktami przeciwko Miastu Szkła Krosno. Był jedynym środkowym zespołu Roberta Witki co procentowało w minutach, jakie otrzymywał od trenera.

W ostatnim meczu jaki rozegrał w barwach już HydroTrucku zdobył 21 punktów i zebrał 8 piłek. Radomianie jednak przegrali w Sopocie z Treflem. W meczu przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń już nie wystąpił, nie było go nawet w składzie.