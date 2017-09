Skandal korupcyjny w NCAA – Adidas w kręgu podejrzeń

Amerykańskie media podają, że firma zgodziła się zapłacić 100 tys. dol., by talent ze szkoły średniej wybrał uczelnię, która ma kontrakt z Adidasem. A to tylko jeden z wątków afery.

FBI aresztowało już 10 osób – wśród nich znalazło się czterech asystentów trenerów NCAA (m.in. znany z kariery w NBA Chuck Person z Auburn) i menedżer z Adidasa (James Gatto, dyrektor marketingu koszykarskiego). Powód? Liczne przypadki łapówek. Płacone młodym koszykarzom ze szkół średnich, płacone asystentom trenerów, by utrzymywali zawodników w NCAA dłużej niż na jeden rok lub za popychanie ich w kierunku konkretnych doradców finansowych, gdy już zdecydują się na NBA.

Amerykańskie media podają, że Gatto z Adidasa zgodził się zapłacić 100 tys. dol. gwiazdorowi rozgrywek szkół średnich, by ten wybrał uczelnię mającą kontrakt z Adidasem. Jej nazwy nie ujawniono, ale wiele wskazuje na Louisville, która latem podpisała z nim 10-letnią umowę sponsorską na 160 mln dol. I prawdopodobnie chodzi o 18-letniego skrzydłowego Briana Bowena.

Na marginesie: przeciwko Louisville już prowadzone jest dochodzenie, bo przedstawiciele uczelni rekrutując młodych koszykarzy do swojej drużyny posługiwali się prostytutkami.

Spośród czwórki zatrzymanych asystentów trenerów są Lamont Evans z Oklahoma State, Emanuel Richardson z Arizony, Tony Bland z Południowej Kalifornii oraz wspomniany już Person z Auburn.

Amerykańskie media żyją tematem, w najbliższych dniach poznamy zapewne nowe szczegóły i zakres nielegalnych działań. Ale w sumie najciekawsze jest to, że nikt nie jest w szoku. Mniejszych lub większych skandali korupcyjnych w NCAA było już tyle, że kolejny – nawet tak wielki – nie robi wyjątkowego wrażenia.

Akademicki sport w USA przynosi milionowe zyski, telewizje CBS i Turner Sports za prawa do pokazywania Turnieju NCAA do 2032 roku zapłacą 8,8 miliarda dol. I tylko koszykarze są kompletnymi amatorami – napędzają system, a dostają tylko stypendia. Pole działania dla łapówkarzy jest więc ogromne.

