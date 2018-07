Skauci doceniają – tak gra Łukasz Kolenda! (wideo)

Lider reprezentacji do lat 20, gracz Trefla Sopot Łukasz Kolenda jest coraz głośniejszych obiektem dyskusji kibiców. Jego talent doceniają też skauci z zagranicy – o czym świadczy opinia i film poniżej.

18-letni rozgrywający Łukasz Kolenda poprowadził Polskę U20 do 3 wygranych w pierwszych 3 meczach turnieju Mistrzostw Europy Dywizji B w Sofii. „Bardzo pewny siebie strzelec po kozłowaniu, potrafi rozwiązać prawie każdą sytuację p’n’r i nie boi się gry na kontakcie” – czytamy w opinii bardzo cenionego w branży serwisu DraftExpress, zajmującego się młodymi zawodnikami na świecie.

Najbliższy mecz polskiej młodzieżówki w środę, 18 lipca, o godz. 15.00 z Kosowem. Tymczasem zobaczcie, jak gra Łukasz Kolenda, jedna z obecnie największych nadziei polskiego basketu:

6-1 + 18-year-old lead guard prospect Lukasz Kolenda per-40 mins thru 3 games at the @FIBA U20 B Championship

40.3 PER | 31.2 PTS | 7.5 ASTS | 5.2 REBS | 1.7 STLS | 47.1% 3FG%

He is a confident off-dribble shotmaker, can make most every P+R read + doesn't shy away from contact pic.twitter.com/lc2Jfyh42G

— DraftExpressContent (@DXContent) July 16, 2018