Skifić do Stali, transfery dla Torunia

Jure Skifić, solidny chorwacki skrzydłowy, przenosi się do Stali Ostrów Wielkopolski. Zagrał dobry sezon w Polskim Cukrze, ale czy jest aż takim wzmocnieniem, na jakie oczekiwano w przypadku Stali?

W barwach Cukru Jure Skifić (29 lat, 202 cm) rozegrał 43 mecze, w których notował średnio 10,1 punktu, 5,7 zbiórki i 1,4 asysty, trafiał 33% rzutów z dystansu. Poukładany, waleczny gracz ze szkoły bałkańskiej rzadko schodził poniżej pewnego poziomu, ale też rzadko był zawodnikiem, który decydował o losach spotkań.

Koniec poprzedniego sezonu (sportowo i budżetowo) zapowiadał ciekawą rywalizację o miano drugiej siły w PLK pomiędzy Stalą i Polskim Cukrem. Obu drużynom brakuje jeszcze do kompletu ważnych elementów – m.in. centra w Ostrowie i rozgrywającego w Toruniu – jednak dotychczasowe zmiany, naszym zdaniem, przemawiają na korzyść „Pierników”.

Zestaw toruński z Karolem Gruszeckim i Aaronem Celem wygląda lepiej sportowo niż solidne zestawienie z Michałem Chylińskim, Gregiem Surmaczem i Jure Skificiem. Krążące w środowisku plotki o rozmowach z Adamem Łapetą to wrażenie tylko potwierdzają.

OK, wciąż można trafić z transferem, jak trafiono z Marcem Carterem, ale generalnie – po spoglądającej ku grze w pucharach Stali spodziewaliśmy się czegoś więcej.

