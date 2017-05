Skok „Wyksona” – z Krosna do Gdyni

Dariusz Wyka będzie nowym podkoszowym drużyny Przemysława Frasunkiewicza. 25-letni gracz z Bolestraszyc ma uzupełniać się bądź grać zamiennie z Mikołajem Witlińskim.

W minionych rozgrywkach, które były jego trzecim pełnym sezonem w PLK, mierzący 211 cm wzrostu Dariusz Wyka zdobywał średnio po 5,0 punktu oraz 3,8 zbiórki grając po 16 minut w meczu w roli rezerwowego środkowego. W kilku spotkaniach błysnął – najlepiej wypadł z Anwilem, gdy zdobył 13 punktów i miał 4 zbiórki, a Miasto Szkła pokonało rozpędzającą się wówczas drużynę z Włocławka.

W Krośnie Wyka spędził cztery sezony, ale teraz, gdy cała drużyna Miasta Szkła wypromowała się dobrym debiutem w PLK, wielki chłop z małych Bolestraszyc, był oferowany różnym klubom, m.in. Rosie Radom. Najbardziej chciał go jednak Przemysław Frasunkiewicz z Asseco i to tam niebawem podpisze kontrakt Wyka.

ŁC

