Śląsk lepszy od Czarnych – 6 trójek Skibniewskiego

STK Czarni we Wrocławiu grali świetny mecz, ale ostatnia kwarta należała już do gospodarzy. FutureNet Śląsk Wrocław pokonał rywala ze Słupska 85:80 i objął prowadzenie 1:0 w półfinale 1. ligi

W pierwszej rundzie STK Czarni dość łatwo poradzili sobie z WKK Wrocław. Natomiast FutureNet Śląsk Wrocław także pokonał swoich rywali z Wałbrzycha w 4 meczach, ale już nie była to łatwa przeprawa. Aleksander Dziewa, MVP 1 ligi, miał ogromne problemy, żeby wygrać pojedynek z Piotrem Niedźwiedzkim. Center Górnika w 3 z 4 ćwierćfinałowych meczów rzucił 22 lub więcej punktów. Dziewa w całej serii trafił tylko 31 proc. rzutów.

Wydaje się, że zatrzymanie podkoszowego Śląska powinno być kluczowe dla Czarnych. W tej rywalizacji 21-latek również nie będzie miał łatwo, bo będzie grał przeciwko Patrykowi Pełce, który ma świetny sezon oraz Damianowi Cechniakowi – jednemu z lepszych centrów 1 ligi. Oczywiście Śląsk Wrocław to nie tylko Dziewa, ale wyrównana drużyna złożona z graczy z pogranicza 1 ligi i PLK.

Zacięte spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy skutecznie wykorzystywali grę swoich wysokich tyłem do kosza i po pierwszej kwarcie mieli 4 punktowe prowadzenie. Słupszczanie w tym fragmencie byli bardziej skoncentrowani i dokładnie wiedzieli, jak słabości rywali wykorzystywać.









Drugą kwartę świetnie rozpoczął Robert Skibniewski, który trafił 2 rzuty z dystansu i cały zespół Śląska zaczął grać agresywniej. Szczególnie na zawodnikach z piłką kreujących grę. Jakub Musiał miał długie fragmenty w tej kwarcie, gdy jego głównym zadaniem było uprzykrzanie życia Adrianowi Kordalskiemu. Cała pierwsza połowa stała pod znakiem walki i wyrównanej rywalizacji, bo żadna z drużyn nie potrafiła wypracować większej niż 5-punktowej przewagi.

Trzecia kwarta to przyspieszenie gry i więcej gry tyłem do kosza Aleksandra Dziewy, który przez pierwsze 2 kwarty oddał tylko 3 rzuty z gry. Zobaczyliśmy także więcej efektywnej gry pod kosz -do pozostałych wysokich Śląska i ich współpracy.

Fantastyczny w 3. i 4. kwarcie był Robert Skibniewski, który tylko raz pomylił się z dystansu. Trafił fantastyczne 6/7 za 3. W dużej mierze to właśnie dzięki postawie „Skiby”, Śląsk wygrał spotkanie. Rozgrywający Śląska w sumie zanotował 20 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty.

Czwartą odsłonę Śląsk rozpoczął od serii 13:0 i po 34 minutach prowadził 72:61, co pozwoliło wygrać ten wyrównany mecz. W końcu więcej piłek dostawał Aleksander Dziewa, który skończył spotkanie z 17 punktami, 6 zbiórkami i 3 asystami.

W 4. kwarcie całkowicie za to posypała się gra STK. Przespana pierwsza część czwartej kwarty pozbawiła ich marzeń o wygranej. WKS zabrał ulubione rzuty, świetnemu w drugiej części sezonu, Wojciechowi Jakubiakowi. Oddał tylko 3 próby z dystansu.

Najlepszym graczem w drużynie gości był Patryk Pełka, który zagrał świetne spotkanie na 21 punktów i 7 zbiórek. Jak zwykle wszechstronny był Adrian Kordalski (15 punktów, 6 zbiórek, 7 asyst).

Drugi mecz między tymi drużynami w niedzielę o 18.00

