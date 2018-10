Śląsk niczym czołg, Dziewa wciąż imponuje

Szósty mecz, szósta wygrana. Tym razem FutureNet Śląsk Wrocław w efektownym stylu rozbił KS Księżak Syntex Łowicz aż 100:77. Aleksander Dziewa zanotował 26 punktów i 10 zbiórek.

Drużyna z Łowicza plącze się gdzieś w ogonie tabeli, ale ma szereg wartościowych, ogranych nawet w ekstraklasie graczy. Taki mecz nie powinien być dla Śląska spacerkiem. Tymczasem zakończyło się pogromem, potwierdzającym, że wrocławianie w tym sezonie na skalę pierwszej ligi są naprawdę bardzo mocni.

Po pierwszej wyrównanej kwarcie, goście odjechali skutecznie i na dobre – do przerwy było już 16 punktów przewagi. Skończyło się okrągłą setką zdobytych punktów przez Śląsk, który w meczu trafił aż 56% rzutów z gry, w tym bardzo dobre 13/24 (54%) z dystansu.

Kolejka za kolejką, świetne mecze rozgrywa 21-letni Aleksander Dziewa. Tym razem podkoszowy z Wrocławia miał double double – 26 punktów i 10 zbiórek, trafił 9 z 13 rzutów, w tym 4/6 z dystansu. W dotychczasowym sezonie ma już średnie na poziomie 22.5 punktu oraz 10 zbiórek.

Bardzo udany mecz zaliczył też Jakub Musiał, który zanotował 19 punktów. Norbert Kulon dodał 14 oczek, a Robert Skibniewski miał 8 asyst w 18 minut na parkiecie.

Dla Księżaka, który zaczyna sezon od rozczarowującego bilansu 1-5, Jan Grzeliński zdobył 22 punkty, a Marcin Salamonik 20. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

