Śląsk rozbija Czarnych – Dziewa rządzi w 1. lidze

Dominacja zespołu z Wrocławia była znacznie wyraźniejsza niż końcowy wynik. FutureNet Śląsk bez większych problemów pokonał STK Czarnych Słupsk 96:83 i pozostanie liderem 1 ligi.

Już przynajmniej kilka razy w tym sezonie wymienialiśmy Aleksandra Dziewę w tytułach relacji z meczów Śląska, ale dzieje się to bez powodu. 21-letni podkoszowy na pierwszoligowych parkietach rzadko znajduje godnych siebie rywali. Tym razem zdobył 24 punkty, po tym, jak trafił doskonałe 9 z 11 rzutów z gry.

Czarni w daleką podróż do Wrocławia wybrali się z 10 zawodnikami, ale najwyraźniej nie zabrali obrony. O ile w pierwszej kwarcie zdołali jeszcze dotrzymać kroku Śląskowi, grając bardzo dobrze w ataku (przegrywali 27:28 po 10 minutach), to już później stanowili tylko tło, nie potrafiąc przeciwstawić się ofensywie gospodarzy. Mecz był rozstrzygnięty na długo przed końcem – po 3 kwartach było już aż 85:57 dla Śląska.

Oprócz Dziewy, bardzo dobry mecz wśród zwycięzców zagrał Norbert Kulon. Rozgrywający Śląska zdobył 24 punkty, miał 7 asyst i wymusił aż 9 przewinień, trafił 5 trójek. Jakub Musiał z ławki dorzucił 16 oczek i choć nie dopisywała mu skuteczność z dystansu (2/10), zanotował w meczu dość niebywałą statystykę – miał „+/-” na poziomie +34.

W Czarnych godny poziom trzymał Mantas Cesnauskis, zdobywca 20 punktów. Patryk Pełka zanotował double double (12+11), ale skuteczność z gry (4/15) miał mizerną. Pełne statystyki z meczu są TUTAJ >>

