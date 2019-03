Śląsk wygrywa hit z Astorią – kapitalny Jarmakowicz

Mateusz Jarmakowicz zdobył 25 punktów i zebrał 9 piłek, a jego FutureNet Śląsk pokonał Eneę Astorie Bydgoszcz 101:92 w meczu na szczycie 1. ligi.Faworyt z Wrocławia jest coraz bliżej pierwszego miejsca przed playoff.

Zespół z Wrocławia jest coraz bliżej zajęcia pierwszego miejsca przed playoffami w 1. lidze. W miniony weekend zaliczył bardzo ważną wygraną z trzecią Astorią Budgoszcz 101:92.

Bohaterem meczu był Mateusz Jarmakowicz, który zdobył 25 punktów przy skuteczności 8/12 z gry. Miał także 9 zbiórek. To jego zdecydowanie najlepszy mecz w tym sezonie. W 9 wcześniejszych spotkaniach tylko 2 razy przekroczył barierę 10 punktów. W całym sezonie ma średnio 8,6 punktu i 4,7 zbiórki, w nieco ponad 16 minut gry.

Śląsk jest niewątpliwie najpoważniejszym kandydatem do awansu. Do grającego sezon na poziomie MVP Aleksandra Dziewy, bardzo dobrych Norberta Kulona i Roberta Skibniewskiego dołącza teraz także Jarmakowicz, a akurat ten gracz doświadczenie w awansach do PLK ma.

W dwóch ostatnich kolejkach Śląsk zagra jeszcze derbowy pojedynek z WKK, a na zakończenie u siebie podejmować będzie Rawlplug Sokół Łańcut. Może się okazać, że będzie to spotkanie o pierwsze miejsce w tabeli.

