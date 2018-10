Ślask wygrywa szlagier – Dziewa trafiał wszystko

Goście z Leszna zaczęli dużo lepiej, ale Śląsk przejął mecz w drugiej kwarcie. Po zaciętym meczu potentatów 1 ligi wrocławianie pokonali Jamalex Polonię 86:82.

Wymieniliśmy w tytule Aleksandra Dziewę, który zagrał mecz na doskonałej skuteczności (8/9 z gry, 19 pkt.), ale FutureNet Śląsk miał przynajmniej kilku bohaterów. Dużą wszechstronność pokazał Bartłomiej Pietras, który zanotował 12 punktów, 9 zbiórek, 5 asyst i 2 bloki. Robert Skibniewski miał 7 asyst, a Jakub Musiał dodał 17 oczek i mądrze wymuszał faule.

Polonia wygrała pierwszą kwartę 31:23, a potem prowadziła jeszcze nawet 41:32, ale przed przerwą gospodarze przejęli inicjatywę. Później to Śląsk prowadził różnicą kilkunastu punktów, a pościg drużyny z Leszna okazał się nieskuteczny.

Gościom nie pomogły 23 punkty i 9 zbiórek byłego gracza Śląska Mateusza Stawiaka, ani też 11 celnych trójek. Kamil Chanas zdobył 15 punktów, ale trafił tylko 6 z 15 rzutów. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Dzięki tej wygranej Śląsk jest jednym z dwóch zespołów, które rozpoczęły sezon od bilansu 3-0. Drugim jest Rawlplug Sokół Łańcut, który w sobotę pewnie wygrał w Łowiczu.

Mamy to! Po zaciętym spotkaniu, którego losy ważyły się w ostatnich sekundach, wygrywamy z @JamalexPolonia! 💪 #HejŚląsk #PowereByFutureNet #WKS Punkty: Dziewa 19, Musiał 17 (2), N. Kulon 14 (2), Pietras 12, Skibniewski 9 (1), Michałek 8, Żeleźniak 5 (1), Leńczuk 2, Krakowczyk 0 pic.twitter.com/AY6hbaNM82 — FutureNet Śląsk Wrocław (@wksslaskbasket) October 13, 2018