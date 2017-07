Śląsk zbudowany na play-off, a może nawet coś więcej

Do ogłoszonych Adriana Mroczka-Truskowskiego, Marcina Blumy i Karola Michałka dołączą jeszcze Marcin Pławucki oraz Karol Kutta. To dobre transfery beniaminka I ligi.

Można powiedzieć, że Śląsk pozyskał na rynku transferowym piątkę z podziałem na pozycje – Pławucki i Kutta to obwodowi, Mroczek-Truskowski gra na skrzydle, podkoszowym jest Bluma, a na środku walczy Michałek. Poza 20-letnim Kuttą wrocławski klub sprowadził samych doświadczonych, bardzo solidnych graczy.

Cała czwórka przydatność udowadniała w co najmniej kilku klubach – wszechstronny Mroczek-Truskowski miał ostatnio 12,3 punktu, 3,9 zbiórki oraz 3,3 asysty w Pogoni Prudnik, skuteczny Bluma notował po 14,4 pkt. oraz 7,0 zb. w Nysie Kłodzko. Szybki Pławucki po odejściu z Sokoła Łańcut miał 10,6 pkt. oraz 5,8 as. w SKK Siedlce, a twardy Michałek, który teraz grał ogony w Polpharmie, wcześniej zdobywał po 7,1 pkt. oraz 5,1 zb. w pierwszoligowej Noteci.

– Oni mają pełnić dwie role – z jednej strony powinni być wiodącymi graczami zespołu, ale z drugiej mają podnosić poziom młodszych kolegów, którzy wywalczyli awans. Mają grać, ale też uczyć – mówi nam o nowych graczach Dominik Tomczyk, trener Śląska.

Wrocławianie zostawili wszystkich graczy z poprzednich rozgrywek – to Aleksander Dziewa, Wojciech Jakubiak, Mateusz Stawiak, Jakub Musiał, Maciej Krakowczyk, Tomasz Żeleźniak i Dominik Wilczek.

– Chcemy walczyć o play-off, a może nawet o coś więcej – mówi Tomczyk i jeśli uda mu się skleić graczy nowych i doświadczonych z młodymi i głodnymi, to Śląsk może być czarnym koniem rozgrywek.

Wiadomo też na pewno, że Śląsk nie będzie rozgrywał swoich meczów w „Kosynierce” – o takiej ewentualności pisaliśmy kilka tygodni temu. Drużyna Tomczyka grać będzie w hali AWF, gdzie występuje także Ślęza Wrocław.

ŁC

