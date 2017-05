Śląsk znów wraca – jest awans do I ligi

W półfinałowej serii play-off z KK Warszawa wyszli z czarnej dziury, w meczu nr 3 nie dali rywalom szans, wygrali 83:52. W finale zagrają z R8 Basket Kraków, ale awans i tak mają pewny.

W niedzielę w Warszawie Śląsk stał pod ścianą – po porażce u siebie w meczu nr 1, w drugim spotkaniu przegrywał 51:60 na początku czwartej kwarty. Ale w niej w świetnym stylu rozgromił KK 22:2, wyrównał stan rywalizacji na 1-1.

W środę, w decydującym meczu w Kosynierce, zaczął od 22:9 w pierwszych 10 minutach, trzecią kwartę wygrał 27:7. Jego przewaga nie podlegała dyskusji, wrocławianie prowadzeni przez Dominika Tomczyka wygrali mecz zasłużenie.

16 punktów i 10 zbiórek zdobył dla Śląska Aleksander Dziewa, 14 dodał Jakub Musiał, a 13 rzucił Wojciech Jakubiak. Zespół oparty na graczach, którzy wywalczyli w tym roku mistrzostwo Polski juniorów starszych, już w pierwszym sezonie po rozpadzie ekstraklasowego Śląska przywrócił Wrocławiowi lepszy basket.

W finale Śląsk czeka rywalizacja z R8 Basket Kraków, ale stawką jest już tylko prestiżowe mistrzostwo I ligi – awans obie drużyny mają pewny. Nie przegrał go też jeszcze KKhttp://polskikosz.pl/wp-admin/post-new.php Warszawa, który o ostatnie premiowane miejsce zmierzy się z drugim przegranym półfinalistą – AZS UMCS Lublin.

