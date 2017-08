Słoneczny Kyle Weaver kontra Stelmet

Po bardzo dobrym sezonie w Toruniu amerykański skrzydłowy przenosi się do Arisu Saloniki. Grę w Lidze Mistrzów zacznie od spotkania z mistrzem Polski z Zielonej Góry.

Po zakończeniu sezonu liczyliśmy, że Kyle Weaver, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy koszykarz PLK w minionych rozgrywkach, zostanie w Polsce. Ofertę złożyła mu Rosa Radom, zainteresowanie wyrażał Polski Cukier, ale Amerykanin wybrał ligę grecką. A konkretnie – Aris Saloniki.

To czwarty klub poprzedniego sezonu ligi greckiej – po sezonie zasadniczym, w którym miał bilans 15-11, zespół z Salonik przegrał w półfinale play-off z Olympiakosem, a w meczu o brązowe medale z AEK Ateny.

W Lidze Mistrzów Aris zajął czwarte miejsce w grupie A (bilans 8-6), potem wyeliminował Strasbourg, by w 1/8 finału odpaść z ASVEL.

Weavera tracimy zatem na rzecz słonecznej Grecji, ale przynajmniej raz go w przyszłym sezonie w Polsce zobaczymy – i to w Zielonej Górze, gdzie Amerykanin rozegrał swój ostatni mecz w PLK, w finale ligi. Stelmet z Arisem spotkają się w grupie D Ligi Mistrzów, zresztą zagrają ze sobą już w 1. kolejce w Salonikach.

