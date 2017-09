Słowenia już w ćwierćfinale – Luka Doncić od wszystkiego

Faworyt potwierdził medalowe aspiracje. Słowenia zgniotła Ukrainę 79:55, a jej liderzy mogli odpoczywać lub grać beztrosko.

BACK ON THE COURT – świetne rabaty w Sklepie Koszykarza >>

Luka Doncić, gdyby się uparł, spokojnie mógł zaliczyć triple – double. Skończył ostatecznie z 14 punktami, 10 zbiórkami i 6 asystami, w drugiej połowie pokazując się na boisku jedynie na chwilę. Wyraźnie rozluźniony Goran Dragić zaliczył za to, nietypowe dla niego, 2/12 z gry.

Oprócz wyniku, Słoweńcy mogą być za to zadowoleni, że w fazie pucharowej do roboty ewidentnie zabrał się Anthony Randolph. Skoncentrowany Amerykanin ogrywał ukraińskich obrońców z dziecinną łatwością i skończył mecz z dorobkiem 21 punktów. Trafił 3/3 z dystansu i miał skuteczność 80% z gry (8/10). Obiecujący sygnał przed następną rundą!

Ukraina przegrywała wyraźnie od samego początku, mając olbrzymie problemy zwłaszcza z atakiem. Znany z PLK Igor Zajcew zagrał tylko przez 7 minut, miał 5 punktów, 1 zbiórkę i 3 szybkie faule.

Słowenia w ćwierćfinale zmierzy się we wtorek ze zwycięzcą jutrzejszego meczu Łotwa – Czarnogóra. Bez względu na to, która z tych drużyn awansuje, Dragić, Doncić i reszta będą zdecydowanymi faworytami.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW

Kolekcja butów Kevina Duranta – zobacz modele! >>