Słoweński weteran w Treflu – mocniej pod koszem w Sopocie

Saša Zagorac, 35-letni silny skrzydłowy, został nowym zawodnikiem drużyny z Sopotu. Ostatnio grał w Bahrajnie, w 2017 roku zdobył mistrzostwo Europy ze Słowenią i nadal grywa w reprezentacji kraju.

Saša Zagorac (35 lat, 206 cm) nigdy w wielkich europejskich klubach nie grywał, ale ma opinię zawodnika solidnego, doświadczonego i posiadającego umiejętności, pozwalające na grę na międzynarodowym poziomie. Może grać zarówno jako środkowy, jak i silny skrzydłowy, częściej występował na czwórce, korzystając z solidnego rzutu. Uchodzi za zawodnika twardego fizycznie i mentalnie, a tych cech w dotychczasowym sezonie Treflowi z pewnością trochę brakowało.

Poprzednie rozgrywki Słoweniec rozpoczął na Węgrzech, w drużynie Sopron KC, a zakończył w ekipie siedmiokrotnego mistrza Słowenii – Krce Nove Mesto. Z tym zespołem Zagorac doszedł do finału tej dość słabej ligi, średnio notując 10,6 punktu, 4,3 zbiórki i 1,7 asysty na mecz.

W obecnym sezonie podkoszowy występował w drużynie Al-Riffa z Bahrajnu, gdzie w trzech spotkaniach notował przeciętnie 20,7 punktu, 15 zbiórek i 3 asysty. Grał też jeszcze – we wrześniowym okienku – w reprezentacji Słowenii.

Podczas Mistrzostw Europy 2017 roku był w „złotej” drużynie głównie mentorem i grywał epizody (średnio 4 minuty), ale przydawał się też czasem na boisku – w dramatycznym półfinale z Hiszpanią występował przez 11 minut i zdobył 5 punktów.

O sile Trefla (bilans 1-8) pod koszem stanowić mieli Milan Milovanović i Paweł Leończyk, ale różnie z tym bywa, zwłaszcza w obronie. Wydawało się, że w tym sezonie więcej szans dostawał będzie w końcu Grzegorz Kulka, ale przyjście bardzo doświadczonego Słoweńca zapewne ponownie ograniczy jego minuty. Najwyraźniej w Sopocie uznano, że przy takim wyniku nie należy już myśleć o przyszłościowych inwestycjach.

TS

