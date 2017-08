„Smok” w Olsztynie – Krzysztof Wilangowski trenerem Stomilu

Były reprezentant Polski poprowadzi olsztyński klub w jego pierwszym sezonie w II lidze. Celem Stomilu będzie spokojne utrzymanie się na tym poziomie.

– Cieszę się, że ktoś się mną, byłym reprezentantem, zainteresował. Ale za wiele nie chcę jeszcze mówić, bo umowa nie jest podpisana – powiedział nam ostrożnie Krzysztof Wilangowski. Ale 48-letni trener nie ma się co krygować – to, że poprowadzi Stomil jest pewne.

Urodzony w Toruniu wychowanek tamtejszego AZS występował w wielu polskich klubach, ze Spójnią Stargard zdobył w 1997 roku srebrny medal mistrzostw Polski. Ale Wilangowski – pseudonim „Smok” – grał też m.in. w Galatasaray Stambuł czy Alicie Alitus. W latach 90. był czołowym polskim środkowym.

W ligową koszykówkę grał długo – jeszcze w sezonie 2009/10, w wieku 41 lat, reprezentował w II lidze MKS Skierniewice. Zdobywał wówczas po 15,5 punktu oraz 7,4 zbiórki. Teraz na tym poziomie poprowadzi Stomil.

W minionych latach Wilangowski grał w kosza w toruńskich ligach amatorskich, w 2009 roku zdobył też mistrzostwo świata w maxikoszykówce, w kategorii +40. „Smok” kształcił się także w kierunku szkoleniowym, jest trenerem I klasy.

Stomil nie ma jeszcze ustalonego składu na nowy sezon, za budowę drużyny będzie odpowiadał Wilangowski. W ekipie pozostanie jednak trzon z poprzedniego sezonu z m.in. Wojciechem Glabasem, a do drużyny dojdzie także Łukasz Muszyński – olsztynianin, który ostatnio znany był bardziej z gry 3×3, ale w sezonie 2009/10 grał w pierwszoligowym Górniku Wałbrzych.

