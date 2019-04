Smoki zamiast zajączka – Stelmet przegrywa w VTB

Ostatni zespół rosyjskiej ligi VTB lepszy w Zielonej Górze. Stelmet Enea BC przegrał z białoruską drużyną Tsmoki Mińsk 78:80, po kiepsko rozegranej końcówce.

Mecz był bardzo wyrównany, obie drużyny grały falami, zaliczając fragmenty lepszej i gorszej gry. W ostatnich minutach inicjatywa należała do gości z Białorusi, którzy byli bardziej efektywni w ataki. Stelmet dał sobie zebrać najważniejsze piłki w meczu, podejmował też kiepskie decyzje, kilka razy wybierając rzuty z dystansu (mizerne 4/21 w meczu), zamiast pewnych wjazdów na kosz.

Najlepszym graczem meczu był Devon Saddler (23 pkt.), Amerykanin z białoruskim paszportem, stwarzający kluczowe przewagi w ataku. Kilka dobrych akcji pokazał nieśmiertelny, już 39-letni, Aleksander Kudriawcew. Były zawodnik Anwilu, Vladimir Mihailović zaliczył kilka pudeł na początku, ale po przerwie mocno się rozkręcił – dwa razy z rzędu trafiał trójki z dobrych 8 metrów, poprawił mocnymi wejściami na kosz, miał 14 punktów i 4 asysty.

W Stelmecie swój najlepszy występ po powrocie do Zielonej Góry zanotował Quinton Hosley, który zdobył 19 punktów (6/11 z gry) i momentami sam utrzymywał gospodarzy w meczu. Żeljko Sakić miał imponujące double double z 17 punktami i 16 zbiórkami, ale w obronie wyglądało to już różnie.

Zabrało ofensywnego zagrożenia i punktów wysokich graczy – Darko Planinić i Adam Hrycaniuk złożyli się razem na 4 oczka. Przemysław Zamojski zaczął rewelacyjnie – od 10 punktów w pierwszych kilku minutach, ale potem był już mało wykorzystywany, choć wyglądał na dobrze dysponowanego. Michał Sokołowski zaliczył jeden z tych meczów, w których bywa mało widoczny, a Gabe De Voe wypadł fatalnie.

W środę Stelmet zagra ostatni mecz sezonu regularnego w PLK – jego rywalem będzie Miasto Szkła Krosno. W VTB zagra jeszcze u siebie z UNICS-em Kazań, najprawdopodobniej skończy te rozgrywki na 12. miejscu w stawce 14 zespołów.

