Snajper Chase Simon – genialna forma w finale

Amerykański strzelec Anwilu zdobył 31 punktów i trafił aż 7 trójek, był nie do upilnowanie dla obrony Polskiego Cukru. Fantastyczna gra Chase’a Simona dała Anwilowi zwycięstwo 103:85 i mecz numer 7.

Decydujący mecz serii? To czas Chase’a Simona! W decydującym półfinałowym starciu przeciwko Arce Gdynia Amerykanin zdobył 33 punkty i razem z Ivanem Almeidą był kluczowym zawodnikiem triumfu włocławian.

W finale znów w pierwszoplanowej roli wystąpił ten duet i znów skuteczniejszym zawodnikiem okazał się być Simon. Tym razem super strzelec Anwilu zdobył 31 punktów, trafił 7 z 10 prób z dystansu i był zdecydowanie najlepszym graczem zespołu Igora Milicicia w szóstym meczu (relacja TUTAJ>>)

Amerykanin przede wszystkim był pewny zza łuku. Bezlitośnie wykorzystywał błędy w przekazaniu krycia na zasłonach koszykarzy Polskiego Cukru Toruń. W samej pierwszej połowie trafił 5 trójek!

Po przerwie nie tylko kontynuował rzucanie, ale i atakował kosz i wymuszał faule. Chase na linii prawie się nie mylił – 6/7 za 1 punkt. Anwil potrzebował jak tlenu świetnego występu kogoś obok Ivana Almeidy i z pomocą przyszedł Simon.

Nie można także zapominać o ogromnej roli Simona w obronie. To on jest odpowiedzialny długimi minutami za krycie Roberta Lowery’ego, lidera Polskiego Cukru. W tym meczu rozgrywający Twardych Pierników zdobył 8 punktów (3/9 z gry).

Włocławianie wygrali szóste spotkanie 103:85 i zagrają w meczu numer 7 o złoto z Polskim Cukrem. Tam także Anwil potrzebuje świetnej gry swojego cichego lidera. Igor Milicić ma coraz mniej sprawnych zawodników, co sprawia, że postawa podstawowych graczy będzie absolutnie kluczowa.

