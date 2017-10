Śniadanie Mistrzów – kupuj rano w Sklepie Koszykarza

Niebywałe okazje w październiku – każdego dnia o poranku można kupić z rabatem produkty najlepszych koszykarskich marek. Wszystko dzięki akcji „Śniadanie Mistrzów w Sklepie Koszykarza.

Śniadanie Mistrzów – wygrywaj rano ze Sklepem Koszykarza >>

Sklep Koszykarza wychodzi z kolejną inicjatywą. Tym razem promocja skierowana jest do wszystkich, którzy rano zamiast wylegiwać się w łóżku „jeszcze pięć minut”, wolą działać. „Śniadanie Mistrzów” to akcja wyprzedażowa, która polega na tym, że codziennie przez cały październik, w godzinach od 7 do 10 rano w sklepie internetowym będzie można zrobić zakupy z rabatem -25% za pomocą specjalnego kodu.

Kod będzie aktywny tylko w tych godzinach i każdego dnia wyselekcjonowane 72 produkty przypisane będą do tej akcji promocyjnej. Zasada jest prosta – im wcześniej wstaniesz, tym większa szansa na dorwanie czegoś fajnego w dobrej cenie.

Promocją będą objęte buty i ubrania wszystkich marek dostępnych w Sklepie Koszykarza od Nike, Jordana po adidasa i Under Armour, każdy znajdzie coś dla siebie.

Michał Post

