Sokół Łańcut znów lepszy od drużyny PLK

OK, to tylko sparingi, a rywale z ekstraklasy jeszcze osłabieni, ale wyniki kandydata do awansu zwracają uwagę. Tym razem Sokół Łańcut pokonał 84:77 MKS Dąbrowa Górnicza.

Kilka dni temu Sokół pokonał już (także osłabione) Miasto Szkła Krosno 106:83. W kolejnym sparingu, w środę, zespół z Łańcuta wygrał – bardziej wyrównany – mecz sparingowy z MKS Dąbrowa Górnicza 84:77.

Drużyna trenera Jacka Winnickiego, w zamkniętym dla publiczności spotkaniu, nie grała w pełnym składzie – zabrakło Amerykanów Treya Davisa i Sama Dowera, którzy zapewne będą liderami drużyny. Dobrze wypadli za to obaj polscy podkoszowi – Szymon Łukasiak zdobył aż 23 punkty, a Michał Gabiński miał 17.

W drużynie Sokoła nie było Macieja Klimy. Zespół z Łańcuta pokazuje dobrą formę już od początku przygotowań i należy się spodziewać, że w sezonie 1. ligi będzie jednym z faworytów do awansu do PLK.

MKS Dąbrowa Górnicza – Sokół Łańcut 77:84

MKS: Łukasiak 24, Gabiński 17, Richardson 16, Wołoszyn 11, Wojciechowski 8, Kobel 1, Zębski 0, Chorab 0

Sokół: Zaguła 19, Sewioł 17, Kulikowski 15, Małgorzaciak 12, Zywert 8, Karolak 8, Pruefer 5, Inglot 0, Błachowicz – Kiełb 0, Fiszer 0, Mroziak 0.

