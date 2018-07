Sokół nad Zieloną Górą – Michał Sokołowski w Stelmecie

Skrzydłowy reprezentacji Polski mówił raczej o zagranicznym transferze, ale wybrał ofertę Stelmetu. Michał Sokołowski z Rosy Radom przenosi się na najbliższe 2 sezony do Zielonej Góry.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

O transferze we wtorkowy poranek oficjalnie poinformował klub z Zielonej Góry. Michał Sokołowski (25 lat, 196 cm) ostatnie 5 sezonów spędził w Radomiu, będąc jednym z liderów Rosy, gdy ta zdobywała m.in. wicemistrzostwo Polski. Wywalczył sobie także stałą pozycję w rotacji reprezentacji, jako rezerwowy niski skrzydłowy.

W ubiegłym sezonie w Rosie „Sokół” średnio grał po aż 32 minuty na mecz. Notował statystyki na poziomie 13.8 punktu, 5.6 zbiórki oraz 3.9 asysty. Od kilku lat zawsze wychodziły mu mecze przeciwko Stelmetowi – jak się okazuje, podziałało to na działaczy z Zielonej Góry.

W poprzednim sezonie krążyły legendy o rekordowo wysokich zarobkach Sokołowskiego w Radomiu. Zawodnik zatrudnił niedawno agenta i spodziewano się, że będzie miał oczekiwania finansowe na nieosiągalnym dla polskich drużyn poziomie. Jak się okazuje, Stelmet stać na niemal każdego polskiego gracza.

Ze strony Michała Sokołowskiego ruch zrozumiały ekonomicznie, ale sportowo już do dyskusji. To zawodnik, który ma potencjał, by spróbować swoich sił w którejś z silniejszych lig.

TS

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Cześć! Pewien bardzo dobry koszykarz chce Wam coś przekazać! pic.twitter.com/s9SENi1rnP — Stelmet Enea BC Zielona Góra🇵🇱 (@basket_zg) July 17, 2018