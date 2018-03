Sokół ograł też Kotwicę – wraca na pudło

W sobotę pokonali na wyjeździe Śląsk, w poniedziałek byli lepsi od Kotwicy. Pewna wygrana Sokoła 76:62 dała mu powrót na 3. pozycję w tabeli. Różnicę w meczu zrobili Marek Zywert i Rafał Kulikowski.

Czasem wystarczy dobrze zacząć – zespół z Łańcuta był wyraźnie lepszy w 1. kwarcie (24:15), a potem już poszło. Wypracowana przewaga, która nie zmieniła się już do końca meczu, była w sporym stopniu udziałem Marka Zywerta, który już w tej pierwszej części zdobył 10 punktów. Cały mecz skończył z 23 punktami i 6 zbiórkami.

Sokół kontrolował przebieg meczu, ponieważ kontrolował walkę na tablicach. Tutaj klasą był Rafał Kulikowski, który zanotował aż 15 zbiórek. Będący ostatnio w świetnej formie Maciej Klima miał ich 9, a do tego 14 punktów.

Energa Kotwica fatalnie pudłowała z dystansu, wpadło tylko 4/21, czyli 19%. Niezłe momenty w drużynie gości pokazali Paweł Dzierżak i Patryk Przyborowski.

Sokół awansował na 3. pozycję w tabeli, ale utrzymać ją nie będzie łatwo. Dwa ostatni mecze rundy zasadniczej to wyjazdy do Bydgoszczy i Kutna. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

