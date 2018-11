Sokół po raz ósmy – Gryfia też zdobyta

Jedyna niepokonana drużyna w 1 lidze obroniła pozycję lidera na trudnym terenie w Słupsku. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał STK Czarnych Słupsk 94:86 i zaczął rozgrywki od bilansu 8-0.

Niedzielne spotkanie zakończyło się różnicą 8 oczek, gospodarze zbliżyli się nawet na 5 – na minutę przed końcem, ale Sokół kontrolował jednak końcówkę, pewnie trafiając rzuty wolne po taktycznych faulach Czarnych.

Najlepszy mecz w sezonie zagrał Bartłomiej Karolak, który zdobył 22 punkty, trafiając m.in. 4 z 8 rzutów za 3 punkty. Filip Małgorzaciak, Wiktor Sewioł i Kamil Zywert zgodnie dodali po 14 punktów, a ostatnich z nich miał dodatkowo aż 11 asyst.

W Czarnych wrócił na boisko Mantas Cesnauskis i pokazał, że wciąż potrafi – zanotował 18 punktów i 9 asyst. Słupszczanom już w kolejnym meczu brakowało trafień drugiego z weteranów, Łukasza Seweryna. Tym razem doświadczony strzelec miał tylko 1/6 z dystansu, a w dotychczasowym sezonie trafia zaledwie 29% trójek.

Solidne mecze zagrali młodsi – Damian Cechniak pod koszem (15 pkt.), coraz ważniejszy w ataku Hubert Wyszkowski (16 pkt.) oraz Adrian Kordalski, który zanotował double double z 10 punktów i aż 14 asyst.

Sokół pozostaje jedyną niezwyciężoną drużyną i już we wtorek zagra zaległy mecz w Kołobrzegu z Energa Kotwicą. Czarni z bilansem 3-6 są coraz bliżej dołu tabeli.

