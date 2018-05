Sokół pokonał Polonię – finał 1. Ligi ze Spójnią

Goście z Leszna walczyli do ostatnich sekund, ale Sokół był minimalnie lepszy. Po zaciętym czwartym meczu drużyna z Łańcuta pokonała Jamalex Polonię 87:83. O awans do PLK zmierzy się serii ze Spójnią Stargard.

Polonia przyjechała do Łańcuta walczyć o życie, wygrała mecz numer 3 i była naprawdę blisko zwycięstwa w czwartym spotkaniu i wyrównania w serii. Jeszcze na 26 sekund przed końcem, po świetnych wejściach na kosz Stanferda Sanny’ego to goście prowadzili 83:82.

Sokół wytrzymał presję i potrafił odpowiedzieć. Najpierw Bartłomiej Karolak zaliczył akcję 2+1, potem cały zespół wybronił akcję Polonii, a na koniec zimną krew przy rzutach wolnych zachował Kamil Zywert. Gościom nie wystarczyło już czasu na wyrównanie i hala w Łańcucie mogła zacząć świętować.

Dla zwycięzców 21 punktów zdobył Maciej Klima, miał do tego 8 zbiórek i 4 asysty. Świetną skutecznością (9/10 z gry!) zaimponował Rafał Kulikowski, a Kamil Zywert miał 9 asyst.

W Polonii ton nadawali weterani – Kamil Chanas zdobył 19 punktów, Adam Kaczmarzyk także 19 oraz 8 zbiórek. 19-letni rozgrywający Jakub Kobel zanotował rewelacyjne 12 asyst, ale i aż 7 strat.

W finale 1. Ligi, rozgrywanym do 3 wygranych, Sokół zmierzy się ze Spójnią. Przewagę parkietu będzie miał zespół ze Stargardu, który był pierwszy w tabeli po rundzie zasadniczej.

