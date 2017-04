„Sokół” przeleciał nad Zieloną Górą – Rosa też bije mistrza!

Niesamowita końcówka finału sezonu – Michał Sokołowski w 41 sekund zdobył aż 11 punktów i poprowadził swój zespół do wygranej 86:85 na boisku Stelmetu.

To był bardzo dobry mecz ze wstawkami mocnej obrony, kanonadami rzutów z dystansu, emocjami w końcówce i niespotykaną ostatnią minutą. Gdy na 46 sekund przed ostatnią syreną Armani Moore trafił na 82:75 dla Stelmetu wydawało się, że jest po meczu.

Ale Michał Sokołowski miał inny plan. Nie grało mu się w niedzielę łatwo – od początku był dobrze pilnowany, obijany, faulowany. Stelmet dobrze zacieśniał mu pole gry, ale „Sokół” to walczak, on nigdy nie rezygnuje.

41 sekund przed końcem trafił za trzy, a chwilę później przechwycił podanie Vladimira Dragicevicia. Przy próbie rzutu z dystansu sfaulował go Moore, który na dodatek został ukarany przewinieniem technicznym, gdy sfrustrowany kopnął w reklamę.

Sokołowski wykorzystał cztery rzuty wolne i doprowadził do remisu po 82. A w kolejnej akcji trafił z wejścia i dał swojej drużynie prowadzenie. Gdy mistrz rozdawał prezenty, „Sokół” po mistrzowsku to wykorzystał:

Po przerwie dla Stelmetu trudny rzut za trzy na punkty zamienił Thomas Kelati, ale ostatnie słowo należało do „Sokoła”. Dynamiczny skrzydłowy Rosy przebiegł przez całe boisko, wbił się w pole trzech sekund, gdzie było czterech rywali i trafił! Stelmet miał jeszcze szansę na wygraną, za trzy z czystej pozycji rzucał Łukasz Koszarek, ale spudłował.

86:85 dla Rosy!

Znakomita końcówka sprawiła, że „Sokół” z 17 punktami został najlepszym strzelcem meczu, w którym miał także 4 zbiórki, 3 asysty i 3 przechwyty. Dobre mecze dla Rosy zagrali także Robert Witka (15 punktów) i Igor Zajcew (14), udane wejście z ławki miał m.in. Filip Zegzuła (11 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty).

Stelmet grał dobrze i prowadził, gdy zaczynał mocno bronić. To jednak wychodziło mu tylko zrywami, a były też momenty, w których Rosa świetnie trafiała z dystansu (6/10 do przerwy, 13/32 w meczu). Radomianie zdecydowanie, aż 41:28, wygrali też walkę o zbiórki.

I tak oto rozczarowujący w rundzie rewanżowej mistrz zakończył sezon kolejną porażką. Z drużynami, które awansowały do ósemki, Stelmet ma bilans 2-5, czołówka rzuciła mu wiele punktów pokazując, że w obronie zespołu Artura Gronka są duże dziury.

W niedzielę dobrze spisywali się w u gospodarzy Kelati i Koszarek (po 12 punktów), pod koszami skuteczni byli też Nemanja Djurisić i Vladimir Dragicević, ale to było za mało na wygraną. W kluczowych momentach latał „Sokół”, a mistrzowie stali i patrzyli.

