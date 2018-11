Sokół wciąż niezwyciężony – wkrótce poważne wyzwania

Wcale nie było łatwo, ale ostatecznie Rawlplug Sokół pokonał w środę Pogoń Prudnik 98:89. Przed niepokonanym (7-0) zespołem z Łańcuta teraz seria meczów z innymi kandydatami do czołówki.

Goście z Prudnika po trzech kwartach przegrywali już 61:76, ale ambitnie walcząc do końca, potrafili się jeszcze zbliżyć na dystans 6 oczek na minutę przed końcem meczu w Łańcucie. Sokół potrafił jednak przytomnie dowieźć wygraną do ostatniego gwizdka.

Zespół z Podkarpacia rozpoczął zatem sezon od bilansu 7-0 i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w pierwszej lidze. Najpoważniejszy konkurent – FutureNet Sląsk Wrocław wygrał z Górnikiem Wałbrzych, ale w weekend zaliczył wpadkę w Krakowie i ma bilans 8-1.

W meczu z Pogonią dla Rawplug Sokoła najwięcej punktów zdobył Maciej Klima (20), Kamil Zywert dodał 16 oczek i wymusił 7 przewinień. Aż 6 graczy zespołu Dariusza Kaszowskiego zaliczyło dwucyfrowe zdobycze punktowe. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Przed Sokołem teraz seria bardzo trudniejszych meczów, będzie okazja do weryfikacji faktycznej siły. Najpierw do Słupska, potem u siebie z Astorią, do Wrocławia na mecz z WKK i do Leszna na mecz z Polonią. Pojedynek na szczycie 1 ligi – ze Śląskiem – zaplanowany jest dopiero na ostatnią, 15. kolejkę, odbędzie się 22 grudnia.

RW

