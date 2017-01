Sopot kocha go jak Irelandię

– Gdy gramy pick and rolla, rywal nie ma dobrego wyboru – jeśli mnie podwoją, to podaję do Nikoli. Jeśli skoncentrują się na nim, to gram ja – mówi Anthony Ireland, strzelec i rozgrywający Trefla Sopot.

31 punktów, 10/14 z gry, 6 asyst i tylko 2 straty w 31 minut – Anthony Ireland rozegrał w piątek świetnie spotkanie przeciwko Asseco (96:66), był to jeden z najlepszych indywidualnych występów w tym sezonie PLK.

Były momenty, szczególnie w pierwszej połowie, gdy 25-letni rozgrywający dominował. W pierwszej kwarcie zdobył 12 z 19 punktów drużyny, w drugiej był moment, gdy miał na koncie 20 z 37 punktów Trefla. A co najciekawsze – najgroźniejszy był bliżej kosza, w całym meczu Amerykanin, który mierzy tylko 175 cm wzrostu, miał 9/9 za dwa.

– Starałem się oddawać mądre rzuty. Wszedłem w rytm, dobrze czułem się w ataku, dałem się mu ponieść, ale nie robiłem niczego na siłę – mówi Ireland.

I tłumaczy: – Zwykle staram się atakować kosz, jak widzę luki w ustawieniu obrony, to w nie wchodzę. A w piątek trochę ich było, Asseco broniło akcje pick and roll w taki sposób, że znajdowałem miejsce. To ułatwiło mi dochodzenie do łatwiejszych pozycji – dla siebie i dla kolegów. Brałem po prostu to, co dawała obrona.

No dobrze, ale mecz z Asseco nie jest wyjątkiem – Ireland coraz częściej zdobywa punkty z bliższej odległości. Liczba oddawanych przez niego rzutów rośnie, z Turowem, Polfarmeksem, AZS i Asseco za dwa punkty rzucał odpowiednio 11, 12, 13 i 9 razy. Sporo.

– Zaczynam się coraz lepiej czuć w naszym ataku, koledzy bardziej mi ufają, a trener chce, bym grał swoje, bym posługiwał się instynktem. Każdy mecz dodaje mi pewności, nie robię nic na siłę, odczytuję zachowania obrońców – mówi Ireland.

I zauważa, że bardzo dużo daje mu lepsza gra podkoszowych – Nikola Marković jest ostatnio w świetnej formie, a po słabym początku sezonu przebudził się też Filip Dylewicz. – Nikola ma świetny sezon, sama jego obecność na boisku sprawia, że obrona inaczej się ustawia.

– Gdy gramy pick and rolla, to rywal nie ma dobrego wyboru, oba są złe – jeśli mnie podwoją, to podaję do Nikoli, który sobie poradzi pod koszem. Jeśli skoncentrują się na nim, to mogę grać ja – mówi Ireland.

– Podobnie jest z „Dylem” – obaj ci gracze grają inteligentnie i ułatwiają mi zadanie – dodaje Amerykanin, który ze średnią 17,6 punktu jest trzecim strzelcem ligi. Nominalny rozgrywający często bierze się za zdobywanie punktów, ma niewiele asyst – średnio 2,8 w meczu. Ale przecież bez sensu jest go rozliczać za asysty, skoro drużyna wygrywa. Ireland, jedynka z duszą strzelca, robi swoje.

W ostatnich trzech spotkaniach – z Polfarmeksem, AZS i Assseco – Ireland zdobywał odpowiednio 22, 23 i 31 punktów i rzeczywiście sprawił, że Trefl musi być postrzegany jako drużyna groźna. On na obwodzie, świetny Marković pod koszem, waleczni Artur Mielczarek, Piotr Śmigielski i Marcin Stefański z ławki oraz zawsze groźni Jakub Karolak i Filip Dylewicz – bilans 9-5 to nie przypadek.

Łukasz Cegliński