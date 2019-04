Spacerek Stelmetu ze Spójnią – Sokół poza zasięgiem

Stelmet bez większych problemów pokonał Spójnię Stargard 104:87. Na tle dużo słabszego rywala znakomicie wyglądał Michał Sokołowski, który zdobył 18 punktów, miał 5 zbiórek i 5 asyst.

Zielonogórzanie w pierwszej połowie grali na świetnej skuteczności – trafili 14 z 20 rzutów za 2 i 7 z 14 za 3, co złożyło się na aż 54 punktów do przerwy. Stelmet ostatnio problemów ze zdobywaniem punktów nie ma, ale już kłopoty pojawiają się, jeśli chodzi o ich tracenie.

Spójni udało się do przerwy dotrzymać kroku gospodarzom, choć kilka razy Stelmet mógł odskoczyć na kilkanaście punktów. Agresywnie w ataku od początku grali Amerykanie – Rod Camphor i Shane Richards, co przełożyło się na aż 15 wizyt na linii całej drużyny po dwóch kwartach.

Znów mogła się podobać gra Michała Sokołowskiego, który dominował nad rywalami z pozycji numer 3. Reprezentant Polski zdobył w tym meczu 18 punktów, miał po 5 zbiórek i asyst, a także popisał się bardzo efektownym alley oopem.

Po przerwie tempo wcale nie spadło, co było na rękę gospodarzom. Spójnia nie potrafiła zdobywać punktów przeciwko obronie Stelmetu, wiele akcji było na siłę, co kończyło się rozpaczliwym rzutem.

Swobodę w ataku za to cały czas mieli zielonogórzanie. Po 5 minutach trzeciej kwarty było już +18 dla Stelmetu. Z obroną Spójni bawił się Markel Starks, a spod kosza punktował Adam Hrycaniuk.

Kilka rzutów trafił Piotr Pamuła (15 punktów w meczu), ciężar gry próbował na siebie brać Rod Camphor (22 punktów), ale to by było na tyle, jeśli chodzi o starania Spójni w ataku. Po fantastycznym pierwszym meczu Jimmie Taylor zaliczył kolejne spotkanie, gdzie był raczej niewidoczny – 5 punktów i 5 zbiórek.

W czwartej kwarcie Stelmet kontrolował wydarzenia na parkiecie. Na dwie minuty przed końcem, po rzutach wolnych Michała Sokołowskiego pękła kolejna setka w hali CRS. Mecz zakończył się wynikiem 104:87. Zielonogórzanie po raz kolejny nie dali szans rywalowi z niższej półki.

GS

