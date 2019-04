Spadki z PLK – to jest bardzo dobry pomysł

Dodatkowe emocje, więcej meczów o stawkę, atrakcja dla mediów i (oby…) nauka dla klubów, które miały problemy. Dobrze, że w ekstraklasie wrócono do sportowej rywalizacji także na dole tabeli.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

– Czy Trefl Sopot w szokującym stylu spadnie z ligi mając budżet na poziomie playoff? Czy Miasto Szkła na przekór wszystkiemu uratuje się w ostatniej kolejce? Czy Spójnia uszczęśliwi swoich gorących kibiców, a AZS Koszalin dostanie nauczkę za gigantyczny bałagan w klubie? Czy egzotyczna mieszanka graczy uratuje HydroTrucka?

Dzięki walce o pozostanie w lidze kibicom i mediom radykalnie przybyło tematów, które cieszyły się wcale nie mniejszym zainteresowaniem, niż walka o miejsca w górnej ósemce.

Przynajmniej 5 drużyn w ostatnich tygodniach musiało – wraz ze swoimi kibicami – solidnie emocjonować się rywalizacją o utrzymanie w PLK. Ostatecznie padło na Miasto Szkła. Szkoda zespołu z Krosna, no ale tak to jest w sporcie, że ktoś do mety przybiega pierwszy, a ktoś ostatni.

30 meczów w sezonie to wystarczająco dużo, aby nie spaść przez przypadek. Jeśli jesteś organizacją na poziomie PLK, szybko wrócisz. Ktokolwiek zaś awansuje z 1. ligi w zamian, będziemy mieli powiew świeżości.

Trudno mówić o jakichś wyraźnych korzyściach z zamknięcia ligi w poprzednich latach. W drużynach z dołu tabeli nie nastąpiła jakaś nadzwyczajna stabilizacja, a i jakość podejmowanych decyzji też nie poszła radykalnie w górę. W tym sezonie nie było z nią inaczej, ale za to uniknęliśmy wielu meczów o pietruszkę i zwyczajnego odpuszczania ostatnich tygodni rozgrywek.

Wieloletnie obserwowanie rozgrywek PLK nie skłania do wiary w walory edukacyjne kolejnych nieudanych sezonów. Może jednak dla takiego np. Trefla Sopot niedawny stan agonalny będzie jednak jakąś nauczką. Że informacja o złym zarządzaniu, sportowym i organizacyjnym (co widać od dawna z zewnątrz), teraz dotarła także do osób za to odpowiedzialnych i spróbują coś z tym zrobić.

Idea spadków nie tylko się obroniła, ale nawet można byłoby myśleć o jej rozszerzeniu – przy bardzo dużej lidze z 16 zespołami również rotacja 2 drużyn rocznie nie byłaby złym pomysłem.

Na przykład – może seria barażowa przedostatniej drużyny rundy zasadniczej z wicemistrzem 1. ligi? Dodatkowa atrakcja, dodatkowa historia, dodatkowe emocje, dodatkowe nadzieje po obu stronach. Byłoby o czym mówić i pisać, a w następnym sezonie może byłoby jeszcze więcej świeżości w PLK.

Im więcej sportowej rywalizacji na boisku, a mniej gwarancji gabinetowych – tym lepiej.

Tomasz Sobiech

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>