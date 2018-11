Spanoulis jak za wielkich lat – Real ograny w Pireusie (WIDEO)

To była pierwsza porażka „Królewskich” w tym sezonie Euroligi. Dzięki doskonałemu występowi Vassilisa Spanoulisa, Olympiakos pokonał w Pireusie obrońców tytułu 88:83.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

Real Madryt przyjechał do Grecji z bilansem 8-0, ale na gorącym terenie w Pireusie nigdy żadna przyjezdna drużyna nie była faworytem. Będący w dobrej formie Olympiakos wykorzystał osłabienie rywala (brak Sergio Llulla) i przełamał wspaniałą passą hiszpańskiej drużyny.

Wspaniały mecz zagrał legendarny już lider Olympiakosu Vassilis Spanoulis (36 lat, 193 cm.), który w 22 minuty zdobył 20 punktów, trafiając m.in. doskonałe 5/6 z dystansu. To także jego udziałem była celne trójka na 2.5 minuty przed końcem, która dała gospodarzom kluczowe prowadzenie 80:70. Na wideo poniżej zobaczycie, jak to wyglądało!

Świetny mecz zagrał również Nigel Williams – Goss. Były kolega Przemysława Karnowskiego z Gonzagi zdobył 23 punkty. W Realu najskuteczniejszy był Jaycee Carroll z 16 punktami, a Rudy Fernandez trafił 3/5 z dystansu. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Po tej porażce Real stracił pozycję lidera w tabeli Euroligi, jedyną niepokonaną drużyną jest teraz CSKA Moskwa. Olympiakos z bilansem 5-4 jest na ósmej pozycji.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>