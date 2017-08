W sparingach 7-4 – jedziemy na EuroBasket!

Wygraliśmy m.in. z Rosją, Niemcami, Wielką Brytanią i Czechami, przegrywaliśmy z Litwą, Serbią, Izraelem i Łotwą. Następny mecz to już mistrzostwa.

Czwartek, 31 sierpnia, godz. 12.45, a rywalem mocna Słowenia – tak Polacy rozpoczną mistrzostwa Europy. W składzie nie najmocniejszym, bo jednak ostatecznie wypadł Maciej Lampe, ale w ustawieniu zgranym, sprawdzonym, z dobrymi liderami.

W sparingach, jak to w sparingach – bywało lepiej i gorzej, wyniki były na drugim planie. Ale wiadomo, że zwycięstwa są ważne, a tych było więcej niż porażek. Nasz bilans przygotowań to 7-4.

Wyniki sparingów Polaków:

Polska – Czechy 101:68

Polska – Czechy 85:72

Litwa – Polska 59:58

Polska – Łotwa 80:76

Łotwa – Polska 77:65

Serbia – Polska 85:78

Polska – Niemcy 80:75

Polska – Rosja 81:78

Izrael – Polska 77:74

Polska – Wielka Brytania 86:76

Polska – Węgry 74:64

Plusy ze sparingów? Na pewno płynna momentami gra w ataku, gdzie Polacy wymieniają dużo podań, znajdują dobre pozycje. Przełamali się strzelcy (Adam Waczyński, A.J. Slaughter), dobrą formę pokazywali Mateusz Ponitka i Przemysław Karnowski.

Minusy? Sporo do życzenia pozostawia obrona pod koszem, rezerwowi nie zawsze dają na boisku to, czego się po nich oczekuje, gdy na boisku nie ma Karnowskiego, mamy problemy ze zdobywaniem punktów przez wysokich.

Ale prawdziwe granie dopiero się zacznie – Dawaj Polska!

