Już w najbliższą niedzielę, w Wołominie, zostanie rozegrana kolejna edycja turniej SPEED sport 3×3 Basket Cup. Poprzednie dwie edycje odbyły się w styczniu oraz marcu tego roku. Trzecia edycja zapowiada się wyjątkowo, gdyż swój udział w turnieju potwierdziły zespoły kadry narodowej 3×3!

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Jest do doskonała okazja żeby zmierzyć się z zawodnikami będącymi na szczycie rankingu i kandydatami do reprezentacji Polski.

Turniej SPEED sport 3×3 Basket Cup odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia 2019 r., w hali sportowej I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Weryfikacja zaplanowana jest w godzinach 9.00-9.30, a początek rozgrywek ok. godziny 10.00. Limit wynosi 16 drużyn.

Link rejestracyjny: https://play.fiba3x3.com/events/7a1ef0a7-7138-4367-abe2-89deac6e904e/register

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/797117250669635/

red.